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署誌「最高檢察法鑒」發表 92歲前檢察總長：對最高檢情深意濃

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今在「貴陽講堂」發表署誌「最高檢察法鑒」新書發表會，檢察總長邢泰釗邀請不少資深輩與會，高齡92歲的前檢察總長盧仁發致詞表示，他在院、檢服務43年，對最高檢情深意濃，署誌出版對檢察系統業務有相當助益。

盧仁發是司法官學院4期結業，與24期的邢泰釗相差20屆。盧說，他2004年離開最高檢，今天第2次「回娘家」，上次是來最高檢欣賞畫展，他超過90歲「廉頗老矣，尚能飯否？」本來不想上台說話，但看行程表的規畫只好獻醜。

邢泰釗說，最高檢察署隔壁的最高法院要慶祝成立100周年，但最高檢到底成立幾年？這筆帳很難算，如果從「大理院（清朝末年的最高審判機關）」算起是120年，從法院組織法公布起算大概有98年。

邢說，台灣以民主法治為核心，司法制度的獨立，絕對與人事制度有關，司法如要獨立，檢察人事就要透明，目前採行的檢察官票選制度，有必要法制化，法制化後人事才會公開、透明。

司法官學院11期結業的法務部前部長曾勇夫說，邢泰釗是有心人，從到任檢察總長第一天即在籌畫署誌的出版，而邢在各地服務都規畫、整理出書，很願意把經驗傳承給接棒人。

法務部前部長蔡清祥表示，對於最高檢近期接連發表幾本大作，他對邢泰釗非常敬佩，在邢的帶領下，全國檢察官都克盡職責，邢在行政領導上發揮了最大功能；蔡說，他在最高檢擔任檢察官服務2年、在最高檢當主任檢察官不到2個月「是生涯最快樂的時光」，因為妻子在旁邊東吳大學教書「可和她共進午餐」。

司法官學院19期結業的郭文東，現擔任監察委員。郭說，邢泰釗所到之處都有出書，但好奇邢的公務繁忙怎麼會有時間？郭說，他到最高檢打球，有一次打完球看邢辦公室的燈竟然還是亮著，才知邢都利用加班編書，對邢的毅力非常敬佩。

監察委員郭文東。記者王聖藜／攝影
監察委員郭文東。記者王聖藜／攝影

最高檢察署今在「貴陽講堂」發表署誌「最高檢察法鑒」新書發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今在「貴陽講堂」發表署誌「最高檢察法鑒」新書發表會。記者王聖藜／攝影

最高檢察署今在「貴陽講堂」發表署誌「最高檢察法鑒」新書發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今在「貴陽講堂」發表署誌「最高檢察法鑒」新書發表會。記者王聖藜／攝影

前檢察總長盧仁發。記者王聖藜／攝影
前檢察總長盧仁發。記者王聖藜／攝影

法務部前部長曾勇夫。記者王聖藜／攝影
法務部前部長曾勇夫。記者王聖藜／攝影

法務部前部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部前部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影
檢察總長邢泰釗。記者王聖藜／攝影

法務部 最高法院 司法官

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