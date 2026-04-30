彰化男替友協調債務 永靖果菜市場旁出短刀刺人血胸 二審判緩刑免關

彰化縣張姓男子在2年前替友人出面協調債務，雙方在永靖果菜市場旁爆發肢體衝突，張男持短刀到場，刺傷黃姓男子，造成血胸等傷勢，檢方依殺人未遂起訴張，一審依攜帶凶器聚眾鬥毆罪，判刑2年，二審近日審結，考量雙方已達成和解，改判1年6月、緩刑5年，尚未確定。

起訴指出，張姓男子的汪姓友人在2024年4月25日晚間，與人相約在彰化縣永靖果菜市場，商談債務問題，雙方到場後爆發口角與肢體衝突，汪男聯絡張男等人到場助陣，張隨身攜帶一把短刀，汪攔下黃姓男子等人後，怒嗆「剛剛是在凶什麼」後，再度爆發肢體衝突。

張男持短刀刺向黃姓男子，造成黃男傷性氣血胸、前胸壁及腹壁撕裂傷等傷勢，一度住進加護病房。

檢方依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪起訴，彰化地院審理後，依攜帶兇器，在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判刑2年。

張男針對量刑部分不服，上訴台中高分院，二審以張男已與被害人達成和解，賠付一定比例的金額，加上張男5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，撤銷一審判決，改判1年6月、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，義務勞務160小時、4場法治教育，仍可上訴。