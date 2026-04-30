解鎖前夫手機驚見新歡親密照 她氣瘋傳給他老闆下場曝光

新竹張女不滿前夫不告而別、另結新歡，竟私自破解前夫手機，並將其與女性友人的私密合照、身分證及本票截圖傳給前夫老闆及多名友人。新竹地院審理後，依非法利用個人資料罪判處張女有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，張女與鄭男原為夫妻，於2024年5月間離婚，張女因而得知鄭男的手機密碼，去年7月12日，張女前往鄭男的工作場所取回鄭男遺留的手機，因不滿對方不告而別，竟私自輸入密碼解鎖手機，瀏覽內部資訊。

張女甚至將手機內鄭男與女性友人的親密合照、女性友人照片，以及鄭男手持身分證與本票的截圖等個資，透過通訊軟體LINE傳送給鄭男的老闆及多名友人，甚至揚言要發到社群平台Threads讓大家都看到。鄭男事後取回手機，發現隱私遭外洩，憤而報警提告。

法官審理時，張女坦承犯行。法官認為，張女未經同意入侵他人手機並傳送個資，嚴重侵犯鄭男的隱私及資訊自主權，行為實屬不該，最終依非公務機關非法利用個人資料罪，判處張女有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。