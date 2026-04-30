6月大男嬰顱內出血身亡...保母一度獲輕刑 更一審今改判9年徒刑

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）被控3年前不滿6個月大男嬰哭鬧，一時情緒失控讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年，二審改依過失致死罪判刑3年6月，判決被最高法院撤銷；台灣高等法院更一審今駁回上訴，維持一審判決，覃女仍判處9年徒刑，可上訴。

覃女2018年3月1日開始、於平日中午12時許至19時許受託照顧男嬰，但同年月6月25日下午不滿男嬰哭鬧，她讓男嬰額頭遭受強烈撞擊，事後發現有異，聯絡男嬰父母，並由男嬰祖父帶往醫院急救，男嬰仍因顱內出血、視網膜出血、大小腦挫傷等身亡。

覃女否認犯行，供稱她不曾讓男嬰頭部受到碰撞，當天男嬰由祖母交給她時，額頭沒有瘀傷，但下午2時許，她抱起男嬰發現全身癱軟、重量很輕，頭上有擦傷，並稱傷勢有可能是男嬰父母、祖父母造成的。

一審根據鑑定證人、鑑定報告等證據，認為男嬰當時僅6個月大，剛學習翻身，不可能自己造成嚴重的顱內出血，不採信覃女的說詞。一審認為男嬰祖父趕抵時，男嬰已無哭鬧、吐奶或打嗝，反而呈現睡覺狀態，覃女仍建議將男嬰送醫，可見覃女知悉男嬰是在自己照顧時頭部受創而意識喪失、癱軟，才會建議家屬送醫。

另根據解剖、鑑定報告，回推男嬰顱內出血的發生時間，與覃女照顧男嬰的時間重疊，審酌覃女身為保母，卻只因男嬰反覆哭鬧，即動手傷害男嬰致死，讓父母、祖父母心靈遭受極大創傷，且未與男嬰父母和解或賠償損失，難認有反省之意，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年。

二審則認為根據調查結果，沒有證據證明覃女是故意傷害男嬰，僅能認為覃女照顧不周所致，撤銷原判決，改依過失致死罪判刑3年6月，判決被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審根據卷內事證，認為覃女確實有犯成年人故意對兒童傷害致死罪，覃女否認犯罪之詞不足採信，一審認事用法並無違誤，覃女上訴仍否認犯行，未見悔意。

更一審指出，本案刑事附帶民事訴訟，法院已經判覃女應賠償父母各100萬元，覃女雖稱已依判決結果履行，但是經過法院判決才賠償，並參酌男嬰父母意見，仍認為一審量刑妥適，駁回上訴。