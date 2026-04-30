助吸金22億要犯徐少東出逃 ！2男「幫買船票」二審遭加重改判

三聯集團負責人徐少東涉違法吸金逾22億元，遭最高法院重判13年定讞，卻於上訴期間棄保潛逃，協助徐少東潛逃的潘俊華、林志賢，被查出僅為賺取5千元微薄報酬，竟居中協助購買船票供徐少東偷渡，一審原僅判2人3月、4月徒刑，檢方提起上訴，二審今加重改判5月、6月。

檢方上訴時指出，潘俊華、林志賢的行為是徐少東得以成功偷渡的關鍵必要行為，2人的協助不僅讓徐少東免於重刑執行，還能繼續享受其龐大的犯罪所得，犯罪情節絕對不輕，原審僅分別判處得易科罰金的3至4個月徒刑，實屬過輕。

高雄高分院二審合議庭今天上午宣判，合議庭法官認為，原判決在量刑時，漏未將潘、林2人的前科素行納入考量，更關鍵的是，徐少東身背多項重案，不僅因吸金22億餘元的重大經濟犯罪遭重判，另有違反公職人員選舉罷免法案件在法院審理中。

合議庭法官指出，潘、林2人僅為區區5千元報酬，就率然親自或提供身分證購買船票，讓徐少東等一行人得以隱匿真實身分違法出境，其犯罪所生之危害極大，絕非一般協助偷渡案件可比擬。

法官因此撤銷原審關於宣告刑部分，依刑法第57條規定重新裁量，判處潘俊華有期徒刑5月、林志賢有期徒刑6月，得易科罰金。仍可上訴。