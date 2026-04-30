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大貨車在路口卸貨 致八旬翁騎電動自行車擦撞重殘 司機判刑6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓司機1年多前違規將大貨車停放在台南東區崇德路與崇德九街口卸貨，剛好八旬老翁騎微型電動二輪車未注意擦撞，致老翁頭部重創，迄今意識不清、眼睛失明、肢體無力等重傷害，經審核取得身心障礙手冊，法官認王犯過失致重傷害罪判刑6月，可上訴。

老翁的兒子於警詢表示，父親因車禍現在意識不清，且已通過審核取得身心障礙手冊。據指出，目前神智不清、認不得家人、眼睛失明、生活無法自理、需要24小時專人照顧。

據醫院診斷證明，老翁因車禍受有頭部外傷併雙側額葉腦挫傷、左側枕葉腦出血、意識混亂、肢體無力等重大不治或難治重傷害。

醫院也指出，就診後，目前四肢可動但肢體不平衡，難以走動，認知功能低下，類似失智，需專人照顧，智識方面有難治傷害；且因住院期間完全臥床，無法自理且無法言語溝通，以出血位置判斷應該會影響視野。

因此，家人向市府社會局申請身心障礙手冊，經鑑定審核達列等標準，同意核發身心障礙證明。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，指王將營業大貨車在路口10公尺內臨時停車，妨礙交通，為肇事次因；老翁騎乘微型電動二輪車沿東區崇德路南向北行駛，疏未注意車前狀況，為肇事主因。

台南地院審酌，王因過失而造成被害人重傷害，受傷程度非輕，應予非難，惟念他犯後對其犯行坦承不諱，態度尚可，兼衡雙方各自過失責任比例、雙方尚未和解等一切情狀，認王犯過失致重傷害罪判刑6月，可易科罰金。

台南地院指出，王男因過失而造成被害人重傷害，惟念他犯後對其犯行坦承不諱，兼衡雙方各自過失責任比例，認他犯過失致重傷害罪判刑6月。圖／本報資料照片
台南地院指出，王男因過失而造成被害人重傷害，惟念他犯後對其犯行坦承不諱，兼衡雙方各自過失責任比例，認他犯過失致重傷害罪判刑6月。圖／本報資料照片

車禍

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