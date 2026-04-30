不滿被吵醒… 台南廚師持刀刺死隔鄰房客 南檢今偵結起訴

54歲王姓廚師今年1月29日1時許不滿被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角後肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡，經檢警相驗後發現蘇遭刺擊至少36刀，失血過多當場死亡，台南地檢署今認王涉殺人罪偵結起訴，並提解羈押中的他移送台南地院審理。

檢方起訴指出，王與蘇同為台南新市區某處租客，並與其他租客共用公用浴廁，王於今年1月29日1時許，因不滿蘇使用浴廁發出聲響，與蘇發生爭吵，竟於同日1時36分許在浴廁門口，持彈簧刀接續朝蘇頭、頸、胸、腹部等重要部位多次刺擊。

致蘇受有頭頸部16處、左胸12處、右胸1處、左上肢4處、右上肢2處、左下肢2處及生殖器背部1處銳器傷，並因多發性割刺傷造成頸部血管割裂及心臟穿刺傷，導致大出血併血氣胸，引起低容積性休克而死亡。

檢察官顏煜承接獲善化警分局報請相驗蘇死亡案件，立即指揮偵辦，並率同法醫至台南市立殯儀館進行相驗及解剖，認王涉嫌殺人罪嫌重大，有反覆實施侵害他人生命、身體及逃亡之虞，當晚向台南地院聲請羈押獲准。

檢方指出，王涉犯殺人罪嫌，依據刑事訴訟法、國民法官法，今日提解羈押中的王移送台南地院審理。