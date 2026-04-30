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蘆洲跟騷男毆傷女學生外婆、里長 法院裁定羈押

聯合報／ 記者蔣永佑林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區41歲游姓跟騷累犯前天再次尾隨1名曾被他騷擾的18歲女高中生，還把出面制止的學生外婆和里長打成重傷，新北地檢署昨晚依涉犯重傷害、傷害及跟蹤騷擾防制法等重罪，且犯罪嫌疑重大、有逃亡及反覆實施之虞聲請羈押不禁見，新北地院昨天深夜已裁定羈押。

游男有公共危險罪、傷害、性騷擾等前科累累，是警方列管對象。他在2024年就曾經跟騷同一名女學生和姊姊、強拉書包不讓她們離開，外婆出面營救時遭打到腦震盪，事後提告傷害、性騷擾，案件還在審理中，昨天又被打得更嚴重鼻骨斷裂、肝臟破裂。

當地里長郭騰芳上前制止，也被打到鼻淚管斷裂，警方因此將游男依重傷害、傷害、跟騷等罪嫌移送法辦，並建請羈押、聲請保安處分。

新北市蘆洲區41歲游男前天跟騷高中女學生，還打傷女學生外婆及前來制止的里長，新北檢複訊後聲押不禁見，新北地院昨天深夜已裁定羈押。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區41歲游男前天跟騷高中女學生，還打傷女學生外婆及前來制止的里長，新北檢複訊後聲押不禁見，新北地院昨天深夜已裁定羈押。記者林昭彰／翻攝

性騷擾

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