BMW不用沒收！他酒駕撞死七旬晨運老翁 更一審今改判5年徒刑

男子洪伯軍3年前酒後駕車在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁，一、二審均依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判6年3月徒刑，並沒收犯案用的BMW，最高法院撤銷發回更審，成為國民法官案件被第三審撤銷的首例。台灣高等法院更一審今撤銷原判決，改判5年徒刑，可上訴。

洪有侵占、妨害公務刑案紀錄，他2023年8月23日於台北市林森北路一家酒店飲酒，翌日凌晨駕駛白色BMW載送3名友人返家，途中行經五股區新城八路右轉芳洲八路時，因未注意70歲王翁正穿越人行道，直接撞擊對方，造成車頭與擋風玻璃嚴重破裂，王翁全身多處骨折，送醫搶救仍不治。

警方當時測得洪伯軍酒測值為每公升0.42毫克。新北地院國民法官庭一審認為洪雖自首，但案發前友人曾勸阻酒駕，洪卻置之不理，執意開車上路，使死者家屬承不可磨滅的心靈創痛。

一審考量洪已與家屬達成民事和解，並賠償部分金額，但依道路交通管理處罰條例加重刑責，重判6年3月徒刑，並罕見沒收ＢＭＷ以杜絕酒駕。二審認為一審認定、考量的量刑事實，沒有違反經驗法則或論理法則，駁回上訴，維持一審判決。

案件上訴，最高法院指出，二審判決將洪的犯行割裂為為酒駕、未禮讓行人兩項過失行為，先以刑法論處，再以道交條例加重其刑，有適用法令的錯誤。

最高院也認為，刑法沒收是針對「供犯罪所用」的物品，限定於促成、幫助行為人實現犯罪的東西，若是犯罪構成要件的「必要客體」，原則不予沒收。

然而，最高法院指出，車輛是屬於洪犯罪的「必要客體」，原則上不予沒收，若二審認為是犯案工具，也應詳加說明理由及沒收必要性，但未特別說明，撤銷判決發回更審，這也是國民法官案件被第三審撤銷的首案。

男子洪伯軍前年酒後駕車在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁。酒測示意圖／聯合報系資料照片

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