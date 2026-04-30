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遭控買網軍抹黑吳秉叡「性侵女實習生」 新北議長兒子蔣欣璋二審仍判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋被控2023年立委選舉期間，委託網軍在社群平台上發文抹黑對手民進黨立委吳秉叡性侵女實習生」，檢方依違反選罷法起訴，一審判決蔣無罪；檢方上訴，台灣高等法院今判決駁回上訴，維持一審判決，蔣仍無罪。

除了蔣欣璋，檢方同案也起訴蔣的競總辦公室總幹事鄧裕融及「網軍」蕭智鈞、洪湛閎；一審鄧裕融、洪湛閎也獲判無罪，蕭判刑6月，褫奪公權1年，犯罪所得45萬元沒收。高院二審今也駁回上訴，維持一審判決，鄧、洪無罪，蕭判刑6月。

2023年12月總統、立委選戰期間，社群平台Dcard上出現一篇「立委老闆，是時候面對我了吧？」的文章，發文者稱是剛畢業的社會新鮮人，文中控訴自己遭到老闆性侵，還留下「新北某地稱王立委」、「當過律師」等關鍵字，吳秉叡認為遭到惡意抹黑，委由律師提告。

檢察官指控，蔣欣璋透過友人結識蕭、洪，雙方約定報酬由蔣提供250萬元，請兩人在網路帶風向、散播不實言論攻擊吳秉叡。

一審審理時，蔣欣璋說他透過朋友介紹認識洪、蕭做網路正向行銷，目標是增加年輕族群粉絲量，讓他的民調有起色，不法蒐集帳號及網路言論的事他不知情。

鄧裕融稱未授意蕭、洪做誹謗他人的事；洪湛閔稱，他和蔣欣璋陣營不是僱傭關係而是委託關係，他受蔣委託進行輿情分析，不清楚蕭攻擊吳秉叡的內容。

一審認為，蕭智鈞傳播不實言論損害吳秉叡名譽，誤導選民，破壞選舉公平性，他坦承犯行，依法量刑；蕭供述未向共犯表示要將「影射立委」等有關對話發表成文章，是他自己決定發文，所以蔣、鄧、洪無罪。

新北市議長蔣根煌。圖／聯合報系資料照片
新北市議長蔣根煌。圖／聯合報系資料照片

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片

民進黨 台灣高等法院 新北 蔣根煌 吳秉叡 性侵

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