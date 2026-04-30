新北蘆洲男跟騷女學生又毆外婆里長 法院裁定羈押

新北蘆洲1名女高中生昨天放學回家遭游男尾隨，外婆、里長上前制止遭游男毆傷。檢方認游男涉重傷害、跟騷等罪，且有逃亡、反覆實施之虞，聲請羈押不禁見，新北地院昨晚裁准。

新北市政府警察局蘆洲分局表示，1名18歲女高中生昨天下午4時許放學返家，遭游姓男子尾隨，女高中生致電外婆求助，外婆在社區等候並上前制止，竟遭游男毆打導致鼻骨斷裂、肝臟破裂等嚴重傷勢送醫；信義里里長郭騰芳上前制止也遭毆傷，幸經其他目擊民眾制止游男並壓制。

員警獲報到場立即將游男上銬逮捕，並移送檢方偵辦。新北地檢署昨天複訊後，認游男涉犯刑法重傷害、傷害、跟蹤騷擾防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡且反覆實施之虞，聲請羈押不禁見，新北地方法院昨晚裁准。

據了解，游男非首次犯案，他自112年9月起在蘆洲區針對未成年女童連續犯下8起性騷擾案件，包含搭訕下課女學生、圖書館摸人大腿，路上觸碰女性身體、電梯中不當言語性騷擾等，其中2件被害人不提告，其餘依性騷擾防治法提告，均依法移送地檢署。後續游嫌陸續因傷害等罪被判拘役，去年3月也因案判決拘役120天，去年5月出監。