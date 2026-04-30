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恐怖情人分手後「男扮女裝」縱火燒車延燒民宅…屏檢起訴求刑5年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣61歲張男去年與前女友康女分手後竟心生怨懟，先用LINE傳送多則恐嚇的語音訊息，今年2月竟變裝縱火燒毀康女的機車，並延燒到一旁民宅，幸未釀傷亡。屏東地檢署近日偵結，將張男依違反公共危險、恐嚇等罪起訴，建起法重處有期徒刑5年，使「罪得其罰、罰當其罪」，以契合社會的法律情感。

起訴指出，61歲張男與康女兩人先為同居的男女朋友，雙方去年2025年11月25日分手後，因故發生嫌隙，張男在分手當天用LINE傳送多則恐嚇的語音訊息，稱「見一次妳就死遠一點、妳讓我遇到你就慘了」等語。

今年2月4日晚間，張男先騎著向另名前女友不知情的黃女借來機車，還刻意變換車牌，頭戴黃女的假髮、穿上黑色羽絨外套、防曬裙子，到康女租屋處外，對停放機車潑灑易燃物後點火，火勢延燒，燒毀兩輛機車，波及緊鄰住宅，造成鐵皮車棚燻黑，冷氣室外機燒毀，設備毀損等情形，所幸未釀成人員傷亡。

檢方起訴指出，張男在多年前也曾對另名前女友恐嚇要燒掉其車子、房子，張男慣常以放火等恐嚇手段對分手的女友；張男僅因與前女友的情感糾紛，不思合法理性途徑解決，竟採取放火等極端手段，為宣洩一時憤恨，置不特定多數人的安危不顧，顯見其法治觀念極度偏差，且對他人生命及財產權欠缺基本的尊重，犯後又否認犯行，實有重懲必要，此部分建請量處有期徒刑5年，使「罪得其罰」、「罰當其罪」，以契合社會的法律感情。

<a href='/search/tagging/2/恐怖情人' rel='恐怖情人' data-rel='/2/212220' class='tag'><strong>恐怖情人</strong></a>張男不滿與前女友分手，竟縱火燒機車還延燒民宅，幸無人受傷，屏檢起訴張男違反公共危險、恐嚇等罪起訴，建起法重處有期徒刑5年，使「罪得其罰、罰當其罪」，以契合社會的法律情感。圖為屏檢外觀。圖／報系資料照
恐怖情人張男不滿與前女友分手，竟縱火燒機車還延燒民宅，幸無人受傷，屏檢起訴張男違反公共危險、恐嚇等罪起訴，建起法重處有期徒刑5年，使「罪得其罰、罰當其罪」，以契合社會的法律情感。圖為屏檢外觀。圖／報系資料照

女友 屏東 縱火 恐怖情人

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