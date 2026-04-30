40年前就曾殺過人 高雄男持檳榔刀刺穿牌友頸部遭判刑

高雄市一名葉姓男子因與陳姓友人發生金錢糾紛，去年1月12日攜帶檳榔刀與小鐮刀前往鳳山一處宮廟旁的鐵皮屋，見陳男正準備打麻將，當眾持檳榔刀猛刺陳男頸部，因下手極重，直接刺斷陳男左頸動脈，陳男經送醫搶救仍不治身亡，高雄地院審結依殺人罪判處葉男有期徒刑14年10月。

判決書指出，葉姓男子與死者陳姓男子原為朋友關係，卻因金錢糾紛心生不滿，去年1月12日上午11時許，葉男帶著預先準備的檳榔刀及小鐮刀各1把，騎乘機車前往高雄市鳳山區鎮東宮旁的鐵皮屋，葉男見陳男正準備與現場眾人打麻將，二話不說便持檳榔刀朝陳男刺殺。

陳男遇襲後當場倒地不起，葉男則持刀逃離現場，陳男隨後被緊急送往國軍高雄總醫院急救，但因左耳下方遭貫穿頸部，穿刺傷深達16公分，導致左頸靜脈被刺斷、左總頸動脈破裂，最終仍於下午1時許宣告不治。

法官審理時指出，葉男手段凶殘，經法醫解剖鑑定，其所持檳榔刀刀身僅約13公分，但被害人頸部穿刺傷深度竟深達16公分，顯見其下手力道極其猛烈，刀刃直沒至柄，殺意甚堅。

此外，葉男早在近40年前的1986年11月，就曾犯下殺人未遂罪並入監服刑，出獄後又陸續犯下槍砲、毒品等多項前科，素行不良。

高雄地院考量葉男於偵查中坦承犯行，雖在法院審理之初一度翻供不認罪，但最終仍坦白犯行，考量被害人家屬請求重判，以及葉男自身身心與經濟狀況後，依殺人罪判處他有期徒刑14年10月。全案仍可上訴。