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警假藉辦案騙拍照再合成裸照6女受害

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄報導

時任高雄市三民一警分局哈爾濱派出所涂姓男警員，涉假藉辦案需要，拍攝報案女子照片，再以AI合成裸照，警方清查六名女子受害，將涂記一大過調職送辦。高雄地檢署昨依個人資料保護法、性影像罪起訴，認為涂嚴重動搖公眾對公權力信賴，建請重判三年六月徒刑。

高雄日前爆出某分局主管涉邀女警泡溫泉「開房間」言詞性騷擾，又發生警員濫用職權拍照合成性影像案，高市警察局昨表示嚴管嚴懲，加強督導考核。

檢方調查，涂姓警員以辦案需要、蒐證、檢查傷勢、保留報案紀錄等理由犯案，二○二三年七月處理車禍，要求當事女子舉雙手，拍攝胸部及腋下照；十一月處理車禍，與當事女子相約區公所，拍全身照；同月受理妨害電腦使用案，在派出所拍女報案人全身照。

涂前年一月處理車禍，追到女當事人家，要求脫上衣僅穿運動內衣後拍照；同月在車禍現場，拍女子正面及腋下照；三月受理手機遺失案，要求報案女子坐派出所桌上，拍全身照，以不詳設備竊錄該女在所內如廁臀、腿部影像，再到對方家要求坐床上供拍照。

涂處理一起家暴案時，當事女子也被要求拍照，察覺有異向警方反映。警方搜索查扣涂手機，查出分別廿四至六十三歲的六女受害，涂拍照後以Telegram「AI機器人程式」合成裸照儲存。

檢方認為，涂未散布合成裸照，但行為侵害被害人個資及隱私，考量身為警察，理應保警衛民，卻為滿足私慾濫用職權，對多名女子造成難以磨滅傷害，嚴重動搖公眾對公權力信賴，建請加重其刑。

車禍 警察 高雄

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