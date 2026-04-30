卅年逃亡申冤血淚… 法官：應建立偏見預防機制

蘇耀輝被控砍殺詹姓夫婦遭判八年定讞，台灣高等法院再審昨改判無罪。記者林孟潔／攝影

蘇耀輝殺人未遂案再審獲判無罪，台灣高等法院判決指蘇是「人在家中坐，禍從天上來」，讓他過去卅年青春在無盡訴訟與等待中磨蝕殆盡，司法實務須建立更系統性的偏見預防機制，落實「成列指認」規範，並對測謊證據採最嚴格審查。

高院認為沒有安全帽、凶刀、血衣、指紋與腳印等物證或生物跡證，檢察官起訴蘇耀輝，主要基於指認和測謊等供述證據，僅能證明詹姓夫婦有遭持刀砍傷，無從證明夫婦指認可採信；員警提供蘇的彩色照片和其餘黑白口卡片供指認，具強烈暗示效果有瑕疵，原審法官命蘇當庭戴「類似安全帽」供指認，證據調查不合法，不能作為補強證據。

高院指出，當蘇被迫在法庭戴安全帽，已非享有「無罪推定」權利被告，而被強制代入法官腦海關於「暴力蒙面歹徒」既有腳本，將法庭從「客觀檢驗事實場所」變「驗證預設腳本舞台」。

合議庭指出，蘇曾在法庭痛陳，道盡冤案造成長年流亡之苦、無法與家人盡孝與告別椎心之痛，卅年血淚逃亡與無可彌補親情缺憾，正是司法體系未能堅守科學防線、遵守正當法律程序所付出最慘痛代價，深刻體認到蘇面臨「人在家中坐，禍從天上來」。

合議庭認為，為防冤錯案重演，須建立更系統性的偏見預防機制，要求偵查人員對重大案件提出並驗證多元的替代假說，落實「成列指認」規範，法官應對測謊等高度依賴人為判讀的科學證據採最嚴格審查。