冤案卅載 蘇耀輝砍人案 再審逆轉判無罪

蘇耀輝（右）被控殺人未遂遭判八年徒刑，昨由妻子陪同聽判，台灣高等法院改判無罪。記者林孟潔／攝影

男子蘇耀輝被控於一九九七年持開山刀砍殺詹姓夫婦，依殺人未遂罪判刑八年定讞，他聲請再審獲准，台灣高等法院再審認為指認、測謊程序有明顯重大瑕疵，無從認定蘇犯案，昨改判無罪，可上訴。蘇聽判後哽咽說，案件至今卅年，人生有多少卅年可活？

蘇耀輝說，他是冤枉的，被最高法院駁回上訴時，「我選擇司法不服從，不進去關」，逃亡期間到處申冤，無法工作，只能靠妻子維持家計，如今妻子快七十歲仍在工作，最心痛是唯一的兒子在國中畢業當天烤肉溺斃，他因逃亡無法送兒子最後一程，「多麼悲哀！」

蘇說，感謝台灣冤獄平反協會夥伴、律師團，才有還他清白的這一天。蘇妻說，「卅年很漫長，漫長到連呼吸都會痛」，希望政府賠償她這些年來的精神痛苦。

檢方起訴，蘇不滿詹姓夫婦檢舉社區違建，一九九七年十一月廿七日，戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳成年男子各持一把開山刀，進入夫婦新北市住處旁樓梯轉角處，待詹出門搭電梯，砍殺左前額、左後頸部等處，詹妻開門查看也被蘇砍殺。

夫婦經送醫撿回性命，警方提供蘇在內的多張照片，夫婦指認歹徒之一是蘇，檢方依殺人未遂罪起訴；一、二審及更一審均判九年徒刑，更二審改判八年，最高法院二○○五年駁回上訴定讞。

蘇逃亡未到案執行，聲請高院再審二度被駁回，最高法院撤銷發回更裁。高院再更二審認為，原確定判決主要證據只有夫婦的指認及蘇的測謊，但過程有明顯瑕疵，裁定開啟再審。高院再審引用英國、美國刑事訴訟證據調查等文獻，認為蘇案測謊違反正當程序，在沒有安全帽、血衣、指紋等生物跡證直接證據，僅用指認、測謊無法認定詹犯案，改判無罪。