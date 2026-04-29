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連江地檢署召開策略會議 宣示打擊賄選決心

中央社／ 連江縣29日電

離年底大選僅剩約7個月，連江地檢署今天召集相關單位，召開查察賄選期前策略會議，宣示打擊賄選等妨礙選舉決心，營造馬祖乾淨選風。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，會同馬祖調查站、連江縣警察局；海巡署連江查緝隊與第10海巡隊、第10岸巡隊；連江縣政府政風處、民政社會處；移民署北區事務大隊連江地區行政中心，及馬祖防衛指揮部法律事務組等，召開115年地方公職人員選舉查察賄選期前策略會議。

連江地檢署指出，與會單位共同研商查賄策略，並探討查察與防制幽靈人口、反賄選宣導等，盼能以跨域合作，共同宣示打擊賄選等妨礙選舉犯罪決心。目標是讓候選人不敢買票，選民不敢賣票且勇於檢舉。

連江地檢署表示，會中除由主任檢察官楊翊妘說明縣內過去發生的賄選與幽靈人口案例，並說明5月下旬起，按月召開選情分析與情資檢討會議；而為讓基層警力積極彙報賄選情資，同月起將會同連江縣警察局，每月至轄內各警察所與派出所進行座談等初步規劃。

連江地檢署說，與會單位形成共識，年底選舉重點查賄工作，將包括針對在台馬祖鄉親建立區域聯合查賄機制，有效清查幽靈人口、積極蒐報情資，並加強查緝現金招待與旅遊買票，鎖定查賄熱區，並防止境外勢力與暴力介入選舉。

連江地檢署呼籲，民眾若有賄選相關情資，請勇於檢舉，檢方獲報後必定秉持合法公正，嚴查速辦原則查緝到底，以正選風。

警察 賄選 馬祖

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