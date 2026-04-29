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台南光電弊案15名被告今午全員到齊 「農變條例」卡關成焦點

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢調偵辦力暘集團與市府經發局共謀「小二甲」禁令解套，規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴力暘總裁古盛煇、經發局前局長陳凱凌等15人，今下午開庭，傳喚同案被告力暘土地規劃部丁姓前經理詰問，質疑農委會函文農業用地變更使用審查作業要點致申請案卡關，她直呼「不合理」。

古盛煇、陳凱凌及能源署前組長林文信等15名被告，下午全數出庭，加上各被告律師、甚有2至3名律師，將法庭座位擠到爆滿，且共有8位被告律師聲請詰問丁女。

丁女說，2020年10月入職，就是接手這些審查不下去，又是台南有別他縣市審查標準的案件，而公司的立場是希望用台電併聯審查意書，與各單位溝通，就她而言，就是依台電併聯審查意見書處理。

她表示，然而，農委會農業用地變更使用審查作業要點等函文一下來，有單位通知要送對應土地同意書，她認為不合理，也無法理解。多位被告律師以她在「土規大群組」等LINE群組對話提問，她對多年前的時間點及會議內容等，多表示「不確定」。

她於偵訊時指出，她有向總經理徐碩庭報告，農業局審查意見有要求有7月31日土同（土地同意書）的狀況，徐碩庭指示力暘公司土地開發部人員會處理，但細節她不清楚。她說，有問題均有向邱姓協理及林姓協理等長官報告。

然而，邱姓協理曾建議「不改土同日期，改簽意向書」，她表示，林姓協理認為客服部要去跟地主協調，土規任務是拿到有7月31日前日期的土同及編定。律師也詢問她當時為何不採意向書方式？她說，「要問他，不要問我」。丁女因身體狀況不適，期間也暫時休庭。

力暘總裁古盛煇、經發局前局長陳凱凌及能源署前組長林文信等15名被告，今下午全數出庭，加上各被告律師，將法庭座位擠到爆滿。聯合報系資料照
力暘總裁古盛煇、經發局前局長陳凱凌及能源署前組長林文信等15名被告，今下午全數出庭，加上各被告律師，將法庭座位擠到爆滿。聯合報系資料照

農委會 台南 陳凱凌

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