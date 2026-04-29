五合一選舉倒數7個月 馬祖檢警調啟動查賄、嚴防幽靈人口

距離年底115年地方公職人員五合一選舉僅剩約7個月，連江縣今年將選出縣長、縣議員、鄉長、鄉民代表及村長。福建連江地方檢察署今日提前啟動查賄部署，邀集調查、警察、海巡、憲兵、移民、政風及地方行政等單位召開「地方公職人員選舉查察賄選期前策略會議」，針對查察賄選、防制幽靈人口、境外勢力介入及反賄選宣導等重點工作展開全面規劃，強調對妨害選舉犯罪「零容忍」。

因檢察長另有公務未能出席，此次會議由連江地檢署主任檢察官楊翊妘主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增則以視訊方式督導。與會單位包括法務部調查局馬祖調查站、連江縣警察局及各警察所、派出所、馬祖憲兵隊、海巡署偵防分署連江查緝隊、艦隊分署第十海巡隊、金馬澎分署第十岸巡隊、連江縣政府政風處、民政社會處、移民署連江地區行政中心及馬祖防衛指揮部法律事務組等，展現跨機關聯手查賄的決心。

楊翊妘在會中指出，連江地區過去曾發生賄選買票及幽靈人口案件，為避免舊案重演，地檢署已於4月初先行召開選舉工作會報，與警調單位討論地方選情及初步查賄規劃，自5月下旬起，將按月召開選情分析與情資檢討會議，持續掌握地方選戰脈動，分析賄選熱區，建立完整選情資料庫。

她表示，為提升基層查賄能量，檢方也將自5月起與連江縣警察局共同前往轄內各警察所及派出所座談，強化第一線員警蒐報賄選情資能力，並促進辦案經驗交流，務求做到提早布雷、提早掌握。

在反賄選宣導方面，連江地檢署自今年2月起已辦理十餘場次宣導活動，未來將持續採取分群分眾、多元管道及結合公私部門資源等方式深入基層，目標是讓候選人及支持者「不敢買票」、選民「不願賣票」，並鼓勵民眾勇於檢舉，共同維護地方廉能政治。

連江縣警察局、馬祖調查站及縣府政風處也分別就地方選情分析、佈線規劃、情資蒐報、幽靈人口清查、選舉賭盤查緝、防止暴力介入及境外勢力滲透等項目進行報告。會中並就如何具體清查幽靈人口、建立選情資料庫及有效執行布雷蒐證等議題進行提案討論，形成共識。

毛有增表示，年底五合一選舉查賄重點，除傳統現金買票外，也包括招待旅遊、境外資金介入、暴力威脅、選舉賭盤及假訊息操作等新型態妨害選舉行為，均須提前部署、嚴密防堵。

楊翊妘最後總結指出，今年查賄工作將以候選人為中心進行選情分析，並針對旅居台灣本島的馬祖鄉親建立跨區域聯合查賄機制，同時加強清查幽靈人口、鎖定熱區、查緝現金與旅遊買票、防堵境外勢力及暴力介入，並持續深化反賄選宣導。

連江地檢署強調，對於任何賄選及妨害選舉犯罪，檢方絕不寬貸，只要接獲情資，必定秉持合法、公正、嚴查速辦原則偵辦到底，也再次呼籲民眾勇於檢舉，共同守護馬祖民主法治與乾淨選風。

福建連江地方檢察署今日召開「地方公職人員選舉查察賄選期前策略會議」，由連江地檢署主任檢察官楊翊妘（中）主持，強調對妨害選舉犯罪「零容忍」。圖／連江地檢署提供