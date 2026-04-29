影／邱軍酒駕撞死人判10年 法官揭重判理由：酒駕前科再犯還逃逸滅證

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院國民法庭今天下午宣判，判處邱軍應執行有期徒刑10年。法官說明從重量刑考量理由，指他有酒駕前科獲緩起訴，未記取教訓再度酒造成人命傷亡，為逃避酒駕責任，及顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車闖紅燈逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證。

邱軍涉及刑法公共危險罪酒後駕車經緩起訴處分確定後，10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑8年；又犯刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑10年。

判決指出，邱軍113年12月27日凌晨0時許起至同日凌晨4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，自仁三、愛三路口路邊，駕車上路，沿信一路往中正路方向行駛，欲前往女友位於七堵區長安街住處休息。同日凌晨4時16分許，邱軍駕車行經信一路，撞及在最外側車道聊天候客的李姓、陳姓運將，造成李男死亡，陳男受傷。

法官指出，目睹車禍過程的許男追上邱軍所駕汽車，並敲擊該車右側副駕駛座車窗大聲呼喊：「你撞到人了」，邱軍因擔心酒後駕車一事敗露，未報警叫救護車、也未下車查看、或留在現場，逕自駕車闖紅燈駛離現場。

法院職業法官暨國民法官考量結果，認邱軍肇逃、酒駕出於「自利」動機，犯罪情節並不足以引起一般社會大眾同情，且肇逃法定刑非屬極重，因而並無「法外開恩」減輕其刑情形。

合議庭考量從重因素，包括邱軍酒駕及肇逃並非無從選擇，且酒駕及肇逃均為社會大眾難以接受之高度危害行為，國民感情難以接受。先前已有酒駕前科，未記取教訓，仍然再度酒駕上路，造成人命傷亡。為逃避酒駕責任，及顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車闖紅燈逃逸。對飲酒駕車動機供述不實，仍試圖找藉口。犯後將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，及找友人勾串卸責之行為，態度不佳。

合議庭指出，邱軍警詢及偵訊初始，仍飾詞狡卸，直至證據確鑿，始俯首認罪。未與死者家屬達成和解，尚未賠償死者家屬，犯後僅由父母出面向死者家屬致意，商談賠償，未見真心悔意。

合議庭考量從輕因素，偵查中期至法院審理時，均已坦承認罪，考量死者立於慢車道上（右側第2車道），對車禍之發生亦與有過失，有意賠償死者家屬，願意一次給付現金350萬元，其餘款項分期，但條件不為死者家屬接受，致未能和解成立，而未賠償，非全無懺悔賠償之意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱軍酒駕撞死人判10年，法官揭重判關鍵：酒駕前科再犯還逃逸滅證。記者游明煌／攝影