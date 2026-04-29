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「館長」陳之漢斬首賴清德今再開庭 質疑檢察官放投影片就是在表演

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢去年10月直播時，揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，遭檢方依恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌起訴。上次館長首次開庭時不願認罪，今天新北地方法院再度開庭，他依然否認犯罪，補充當時直播內容是對於對於藍白合、下架民進黨中共軍演斬首行動的合理評論，且自己是民間人士不可能發動斬首攻擊。

公訴檢察官今天專程準備數頁PTT簡報檔論告館長犯行，檢方認為，館長在直播過程中與網友，多次提及「斬首」、「武統」、「武力犯台」等言論，都已涉及恐嚇危安及恐嚇公眾，已逾越言論自由的範疇。

對此，館長委任律師向法院聲請函詢國安局，有關館長上述言論後，元首的維安是否因此提高規格？隨即遭檢方反駁，認為恐嚇罪處罰的是惡害告知，而「不是膽量檢測」，只要一般人足以感到恐懼即可構成，因此並無函詢必要。

離去時，館長再度批評檢方，在總統賴清德的統治下，「司法真的變得很誇張」，認為今天當庭檢察官就是在表演，因為沒人聽過在準備程序的時候就在放投影片。

館長強調，自己直播的影片全程很多人都看過，就是跟網友間的一問一答，剛剛檢方指控他危害台灣人民、違反憲法、恐嚇公眾、意圖顛覆、武統台灣，根本是越來越扯，本來從一個賴清德現在變成危害台灣民眾、意圖讓大陸武統台灣、顛覆憲法，「這到底是什麼狗屁司法？」

網紅「館長」陳之漢揚言斬首賴清德案，新北地院今天二度開庭，離去時他再度批評在總統賴清德的統治下，司法變得很誇張。記者蔣永佑／攝影
網紅「館長」陳之漢揚言斬首賴清德案，新北地院今天二度開庭，離去時他再度批評在總統賴清德的統治下，司法變得很誇張。記者蔣永佑／攝影

網紅「館長」陳之漢揚言斬首賴清德案，新北地院今天二度開庭。記者蔣永佑／攝影
網紅「館長」陳之漢揚言斬首賴清德案，新北地院今天二度開庭。記者蔣永佑／攝影

中共 民進黨 藍白合

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