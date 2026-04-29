不滿維基百科記載「六四事件」發言…蔡衍明提告盼重新編輯 法院判敗訴

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明。聯合報系資料照

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科「六四事件坦克人報導失真」條目中，記載他稱六四事件擋坦克車男子沒被殺，顯示大屠殺的報導非事實等語，蔡認為與自身受訪所述內容不符，提告請求台灣維基媒體協會容忍他自由編輯相關內容，台北地方法院判決蔡衍明敗訴，可上訴。

蔡衍明主張，維基百科是維基媒體基金會運營的線上網站，其中中文維基百科網站是由台灣維基媒體協會主責，就各條目有編輯及管理權限，應內容中立，並有可靠來源得以佐證。

他認為，中文維基百科網站條目中「六四事件坦克人報導失真」記載，「華盛頓郵報有報導指稱，蔡衍明表示『……這名男子（指六四事件末期擋坦克車男子）沒被殺，顯示大屠殺的報導非事實，我知道並不是真的有那麼多人死掉。...新聞記者是可以自由地做各種批評，但是在下筆前必須要審慎思考，並稱中國在許多地方是很民主的」等語，內容與他受訪當時所述不同。

蔡衍明認為，內容記載對他不利，顯然有失偏頗，他可以依照維基百科規範的「中立觀點原則」，請求協會應容忍他自由編輯內容，並增加參考資料，使得他的條目保持中立觀點。

協會反駁，協會沒有維基百科網站條目編輯及管理權，且維基百科全球政策不允許有利益衝突的編輯，因此蔡衍明本不適宜自行編輯條目。此外，「六四事件坦克人報導失真」目次是引述大型商業媒體所公開發表的報導，後段並已記載蔡衍明的澄清發言來平衡，並沒有不利蔡。

台北地院認為條目記載沒有違反維基百科規範的「中立觀點原則」、「可供查證原則」、「誹謗原則」、「生者傳記方針」等，且並沒有證據證明協會有實質編輯或管理權限，因此判決蔡衍明敗訴。