快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿維基百科記載「六四事件」發言…蔡衍明提告盼重新編輯 法院判敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

旺旺中時媒體集團董事長<a href='/search/tagging/2/蔡衍明' rel='蔡衍明' data-rel='/2/147709' class='tag'><strong>蔡衍明</strong></a>。聯合報系資料照
旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明。聯合報系資料照

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科六四事件坦克人報導失真」條目中，記載他稱六四事件擋坦克車男子沒被殺，顯示大屠殺的報導非事實等語，蔡認為與自身受訪所述內容不符，提告請求台灣維基媒體協會容忍他自由編輯相關內容，台北地方法院判決蔡衍明敗訴，可上訴。

蔡衍明主張，維基百科是維基媒體基金會運營的線上網站，其中中文維基百科網站是由台灣維基媒體協會主責，就各條目有編輯及管理權限，應內容中立，並有可靠來源得以佐證。

他認為，中文維基百科網站條目中「六四事件坦克人報導失真」記載，「華盛頓郵報有報導指稱，蔡衍明表示『……這名男子（指六四事件末期擋坦克車男子）沒被殺，顯示大屠殺的報導非事實，我知道並不是真的有那麼多人死掉。...新聞記者是可以自由地做各種批評，但是在下筆前必須要審慎思考，並稱中國在許多地方是很民主的」等語，內容與他受訪當時所述不同。

蔡衍明認為，內容記載對他不利，顯然有失偏頗，他可以依照維基百科規範的「中立觀點原則」，請求協會應容忍他自由編輯內容，並增加參考資料，使得他的條目保持中立觀點。

協會反駁，協會沒有維基百科網站條目編輯及管理權，且維基百科全球政策不允許有利益衝突的編輯，因此蔡衍明本不適宜自行編輯條目。此外，「六四事件坦克人報導失真」目次是引述大型商業媒體所公開發表的報導，後段並已記載蔡衍明的澄清發言來平衡，並沒有不利蔡。

台北地院認為條目記載沒有違反維基百科規範的「中立觀點原則」、「可供查證原則」、「誹謗原則」、「生者傳記方針」等，且並沒有證據證明協會有實質編輯或管理權限，因此判決蔡衍明敗訴。

六四 維基百科 蔡衍明

延伸閱讀

粿王「認諾」賠百萬投降！他指避免鹹濕對話曝光 判決內容可能會很乾淨

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

蘇耀輝蒙冤30年獲清白...法院判無罪理由曝光 關鍵是指認、測謊有瑕疵

蘇耀輝涉殺人未遂判8年定讞 高院再審改判無罪

相關新聞

重判女主播1年8月！薛楷莉涉詐男友420萬有罪 再併科罰金10萬

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元債務「處理費」，依詐欺、洗錢罪起訴，薛女否認犯罪，反控邱與她發生關係後答應的事都沒了，批邱胡說八道；台北地院審理，今依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月

影／歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年 邱軍鞠躬道歉：不會太重

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院國民法庭25日起開庭審理，今天下午1時10分宣判，判處邱軍應執行有期徒刑10年。邱軍到庭聽判，他步出法後後鞠躬多次道歉，並說判刑不會太重，尊重司法判決。

獨／槍殺4人判死李鴻淵下跪痛哭道歉 法官：家屬沒來、你可以起來了

南投縣男子李鴻淵在4年前持3把手槍闖入康建生技公司，槍擊負責人賴敏男、胞弟、女兒等5人，釀四死慘劇，一、二審都判處李3個死刑，最高法院以此案鑑定未做更生教化可能性，發回更一審，今天辯結，李情緒崩潰，當

不滿維基百科記載「六四事件」發言…蔡衍明提告盼重新編輯 法院判敗訴

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科「六四事件坦克人報導失真」條目中，記載他稱六四事件擋坦克車男子沒被殺，顯示大屠殺的報導非事實等語，蔡認為與自身受訪所述內容不符，提告請求台灣維基媒體協會容忍他自

台中女居服員被控瓦斯沒關 釀案主家氣爆一死二審判無罪

台中市后里區一棟民宅在2年前發生氣爆意外，釀屋內張男傷亡，而服務張男母親的張姓女居服員被檢方指控，案發前烹飪後未關瓦斯鋼瓶開關，導致瓦斯洩漏後，張男後續開啟爐火後引發氣爆，張女被依過失致死罪起訴，二審

3人倉皇逃出…彰化離奇摩鐵火災 竟是毒趴性虐釀禍

彰化縣某汽車旅館2023年10月發生一起離奇火警，3名男子連衣服都來不及穿好就衝出房間，其中2人還受傷，檢警調查後發現竟是一場毒趴，其中蔡男還對其他2男性虐待，以打火機燒手指、殺蟲劑噴臉，還有情趣噴霧

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。