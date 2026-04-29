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台中女居服員被控瓦斯沒關 釀案主家氣爆一死二審判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市后里區一棟民宅在2年前發生氣爆意外，釀屋內張男傷亡，而服務張男母親的張姓女居服員被檢方指控，案發前烹飪後未關瓦斯鋼瓶開關，導致瓦斯洩漏後，張男後續開啟爐火後引發氣爆，張女被依過失致死罪起訴，二審今審結，認定氣爆原因是瓦斯軟管老化脫落，非張女職責，仍判無罪。

檢方調查，張姓女子是居服員，后里區張姓男子的母親也是其服務對象，張女涉在2024年6月25日上午10時許，在張家廚房使用液化天然氣瓦斯爐烹煮餐點後，未關閉瓦斯鋼瓶開關，僅巡視環境即離開，導致天然氣因不明原因洩漏，當日下午張男進入廚房開啟爐火後，釀成氣爆，張男因全身大面積燒燙傷，導致多重器官衰竭死亡，涉犯過失致死罪。

台中地院審理時，張女否認涉案，強調死者母親因腿腳不方便，她離去後仍有自行烹煮需求，因此死者母親會叮囑她「不用關瓦斯鋼瓶開關」。

張女也說，每次到府服務時間都很短，瓦斯設備應由案主家人留意，不應將肇因歸責在居服員身上。

法官審認，據現場勘驗、火災調查報告，氣爆的起火點是廚房瓦斯爐，原因是瓦斯橡膠軟管與爐具連接處鬆脫導致瓦斯外洩，該瓦斯爐具設備、軟管維護、更新，應屬屋主或使用人的責任，非居家服務員的工作範疇。

法官審酌，張女在當日離開前，已確認爐火關閉並巡視四周，且其工作內容為協助備餐，法律上並無「必須關閉瓦斯鋼瓶開關」的強制規定或義務，且瓦斯設備的硬體老化風險，也不是張女可預見或監控。

法官指出，張女雖有使用瓦斯，但沒有製造危險，她離場後6小時才發生氣爆，難以認定氣爆跟張女行為有直接因果關係，且氣爆起因是設備妥善率問題，無證據證明張女有過失，判無罪。

檢方上訴台中高分院後，二審今天審結，仍維持一審認定，駁回上訴，維持無罪判決。

台中市后里區民宅在2年前發生氣爆意外釀一死，張姓女居服員被控涉犯過失致死，台中高分院今判無罪。聯合報系資料照
台中市后里區民宅在2年前發生氣爆意外釀一死，張姓女居服員被控涉犯過失致死，台中高分院今判無罪。聯合報系資料照

台中 氣爆 居服員

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