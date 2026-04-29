3人倉皇逃出…彰化離奇摩鐵火災 竟是毒趴性虐釀禍

彰化縣某汽車旅館2023年10月發生一起離奇火警，3名男子連衣服都來不及穿好就衝出房間，其中2人還受傷，檢警調查後發現竟是一場毒趴，其中蔡男還對其他2男性虐待，以打火機燒手指、殺蟲劑噴臉，還有情趣噴霧火燒床，彰化地方法院依傷害、性影像罪、放火未遂罪等，將蔡男判刑2年2月。

這起汽車旅館火警案當時驚動業者，業者通報警消客房發生火警，疑住客打架衝突，消防隊前往搶救，當時3名男子倉皇逃出起火的房間，其中還有人來不及穿衣服，裸身跑出，且受傷送醫，事後檢警調查發現，竟是3人在房內開毒趴，且有SM性虐待情事。

判決書指出，蔡男2023年10月某日到台中載友人A男到彰化某汽車旅館，拿安非他命給A男用後，二人卻發生爭執，蔡男以床單、膠帶綑綁A男雙手，再毆打、腳踹、以皮帶及延長線抽打A男。

隨後蔡男又傳訊要B男到旅館找他們，又給B男施用毒品，因和二男又吵起來，蔡男也打B男，還以打火機燒傷A男手指，以殺蟲劑噴灑A男，並拍攝全裸A男、B男性影像給C男觀看。

蔡男也在床墊噴易燃的情趣用品，引燃床墊，也點燃床單，讓火勢延燒，造成A男吸入性呼吸道損傷、急性呼吸衰竭併氣管插管、後頸部、四肢等多處燒傷與挫傷；而B男也有頭部撕裂傷等。

蔡男坦承犯行，不過辯稱是A男用毒品後想要更嗨一點，後來和A男玩不起來，才又叫B男來汽車旅館。

法官認為，蔡男無視政府杜絕毒品流通禁令，又傷害2男，也未能尊重他人隱私權，無故攝錄A男、B男性影像，又恣意於汽車旅館房間內放火，致生火勢延燒之公共危險，因此將他判刑2年2月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885