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重判女主播1年8月！薛楷莉涉詐男友420萬有罪 再併科罰金10萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元債務「處理費」，依詐欺、洗錢罪起訴，薛女否認犯罪，反控邱與她發生關係後答應的事都沒了，批邱胡說八道；台北地院審理，今依洗錢罪判薛女有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得。可上訴。

依檢察官起訴，現在美國擔任護理師工作的薛楷莉涉嫌於2022年間向邱詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用。

檢方指控，邱領了錢交給薛女，再與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台營造把錢交給賴姓女主管的假象，涉嫌詐欺取財。

法官上月18日傳喚邱智永作證。邱證稱，2021年9、10月經共同朋友介紹認識薛女，本來要先認識再交往，但薛女決定搬進他家，2人各自有各自的房間，他當時不知道薛女的財務狀況，隱約感覺薛女財務有困難。

邱智永說，除了420萬元外，另給過薛女幾筆小額款，例如他家漏水要修繕，怕粉塵影響薛女和薛女女兒，所以請她們母女搬出去住，有給付3個月租金，另外，薛女女兒的教育費用也給「我不情願交了這筆錢」。

邱哭著說，薛女與警方2022年2月25日護鈔當天會傳LINE給薛女，是因當時受黑道脅迫，對司法沒信心，他被薛楷莉欺負、霸凌太久了，雖是以結婚為前提與薛女交往，如果走得好就願意求婚，沒多問薛女過去的事，他買的鑽戒薛女拿走了，再要回來無意義。

薛楷莉則反批邱智永的說法胡說八道，表示根本沒拿邱的鑽戒。薛女說，在美國時邱天天打電話給她，邱是保守的人，如果不是感情好邱不會叫她「Dear」、「Darling」還向她求婚等。

薛楷莉還表示，邱本來承諾要照顧她與女兒，但一和她發生關係之後，就全部都沒了，邱還與前女友交往；薛女表示，邱一直在打迷糊仗，要邱不要再演戲了、要邱說話小心一點，她都握有證據。

邱智永去年10月1日作證說，因他與洪姓幫派份子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛說認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。

邱還說，他面對黑道六神無主，於是聽從薛女的話同意找賴女處理，薛女催說「那麼要快一點喔」，於是就去匯豐銀敦南分行提現金出來，領錢後，先放在家中桌上拍照，一度想讓薛女入鏡，但薛女刻意閃躲。

前電視台主播薛楷莉出庭時否認犯罪。圖／聯合報系資料照片
前電視台主播薛楷莉出庭時否認犯罪。圖／聯合報系資料照片

前電視台主播薛楷莉前富商男友邱智永。圖／聯合報系資料照片
前電視台主播薛楷莉前富商男友邱智永。圖／聯合報系資料照片

前電視台主播薛楷莉。圖／摘自臉書
前電視台主播薛楷莉。圖／摘自臉書

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