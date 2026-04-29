高雄警紀頻爆性醜聞 警察局長撂重話：嚴管嚴懲

高雄警界傳警風紀事件，從以往酒駕、洩露個資，到最近傳出性醜聞；主管級警官涉性騷，邀女警泡溫泉、開房間、警員濫用職權偷拍，合成「裸女」影像滿足私慾遭起訴，令警方高層震怒。高雄市警察局長趙瑞華今天對警風紀問題，強調要「嚴管、嚴懲、加強督導考核」。

近年高雄警風紀事件頻傳，從基層員警酒駕肇事、涉足不當場所，到濫查個資、涉及性騷擾，類型多元且層級擴及幹部，已非單一個案。尤其高雄市長陳其邁每當布達新任高階警官，致詞時也會把警風紀掛在嘴邊，趙瑞華出身警界督察系統，今年1月才接任高雄市警察局長，如何矯正紀律與管理問題是一大考驗。

回顧近年案例，員警酒駕問題最頻繁，2020年至2025年間，高雄曾傳出六龜、湖內、三民二、苓雅等分局員警酒駕，便引發警紀鬆散質疑，衝擊警察形象。2023年還爆出三民一分局涂姓員警涉嫌偷拍、製作不雅影像，近日經高雄地檢署起訴，檢方並求判3年6月重刑，鹽埕警分局也曾發生警官被投訴性騷，到最近山區某警分局又傳出幹部涉性騷擾，並經審查成立，輿論譁然。

員警和警官涉及性騷，凸顯警紀鬆動風險也重創警譽，重者移送法辦，輕者拔官並連帶受懲，內控機制並受質疑鬆動，高雄市警察局長趙瑞華為防範警風紀問題再出現，今天表示，「嚴管、嚴懲、加強督導考核」。

高雄市警局今天表示，為防範風紀問題，將要求各單位「主動發掘、嚴查重罰、強化督導、強化法治及性平教育」。

高雄市警局高層表示，全市有7000多名員警，要求各單位主官應關懷部屬狀況，發現有徵兆應在第一時間發掘問題「一定要處理」，輕者輔導、重者查辦，不能姑息放任不管，如果應做而沒做到，主官要負連帶督導不力的責任，調非主管職，讓員警知道謹守本分，重建紀律與社會信任。