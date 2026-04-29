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影／台東男氣司法不公留言「殺了賴清德」 這下糗大遭收押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台東縣鄒姓男子近日有官司、與家人爭吵，留宿台中期間，在臉書發布多則脫序言論，「賴清德也不怕我」、「走去他家門口」、「殺了他」等言論，台中市第四警分局獲報後，循線查獲鄒，鄒還辯稱「我這樣犯法嗎」，警方依恐嚇罪移送後，檢方聲押獲准。

第四警分局在28日凌晨零時許獲報，台東縣鄒姓男子（25歲）在台中市留宿期間，在個人臉書發布多篇恐嚇國家元首的言論，警方啟動網路偵查機制，鎖定鄒男發文IP位置，並火速在南屯區文昌街一帶查獲鄒男到案。

經查，鄒男疑因有妨害名譽的官司在訴訟中，加上與家人爭吵，25日負氣搭車抵達台中後，即在網路發表相關言論包括「我第一個砍他」、「你們不信我會殺人嗎」、「賴清德也不怕我」、「走去他家門口」、「殺了他」等語。

警方認定，鄒男持續散布不法言論，內容具體明確且具危害性，依法予以逮捕，查扣其犯案手機，詢問後依刑法恐嚇危害安全罪，移送台中地方檢察署偵辦，法院裁定羈押。

第四警分局表示，網路並非法外之地，對於任何涉及國家安全及公共秩序之不法行為，警察均秉持「即時掌握、迅速處置」原則依法嚴辦，並呼籲民眾切勿因一時情緒失控，在網路上發表危害他人或社會安全之言論，以免觸法。

台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台東縣鄒姓男子在台中市留宿時，發布殺害國家元首的言論，遭檢警查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

聲押 恐嚇 台東

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