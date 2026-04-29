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影／歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年 邱軍鞠躬道歉：不會太重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院國民法庭25日起開庭審理，今天下午1時10分宣判，判處邱軍應執行有期徒刑10年。邱軍到庭聽判，他步出法後後鞠躬多次道歉，並說判刑不會太重，尊重司法判決。

被害人家屬由律師代表出席，邱軍到庭聽判後步出法庭說，會盡可能和家屬達成和解，還是會持續道歉，很抱歉造成大家和社會大眾的麻煩。被問到會不會覺得判太重，他回應，可以接受，不會太重，尊重司法。

法官宣判指出，邱軍酒後駕駛動力交通工具、肇事逃逸，分別依刑法第185之3第3項，判8年；刑法第185之4第1項後段，判3年6月。應執行有期徒刑10。

死者李姓運將的妻子出庭曾說，至今仍無法原諒邱軍的行為，不願與對方和解。邱軍開庭首日表示，他向社會大眾致歉，並為自己犯下的錯誤承擔一切。

檢方去年5月間起訴指出，邱軍前年12月27日凌晨4時許涉嫌酒後駕駛，行經基隆市信一路時，撞到在最外側車道聊天，候客的李姓、陳姓運將，造成李男死亡，陳男受傷。邱軍肇事後，無視也在現場的許姓運將，拍打車門示意下車處理，闖紅燈逃離現場。

基隆地方法院4月24日選任國民法官組成國民法官法庭，3名職業法官和6名國民法官25日開庭，進行開審陳述和證據調查。傳喚李妻、李的哥哥和陳男出庭作證。

邱軍開庭首日在庭外受訪時說，尊重法官裁定由國民法官法庭審理，希望可以還給被害人公道，也為自己犯下的錯誤承擔一切，也會努力尋求與被害人達成和解。他做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情，他也要向社會大眾致歉。

李妻在法庭表示，她從越南來台工作4年多時認識李男，丈夫對她很好，天天接送她上下班，並配合她排到作業員大夜班，跑大夜班的計程車。兩人原已辦妥台胞證，約好去中國大陸和越南遊山玩水，如今天人永隔。

歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年，邱軍鞠躬道歉：不會太重。記者游明煌／攝影
歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年，邱軍鞠躬道歉：不會太重。記者游明煌／攝影

歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年，邱軍鞠躬道歉：不會太重。記者游明煌／攝影
歌手酒駕撞死人肇逃判刑10年，邱軍鞠躬道歉：不會太重。記者游明煌／攝影

邱軍 國民法官 歌手

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