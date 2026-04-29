李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

南投縣男子李鴻淵涉康建生技四死槍擊案，三個死刑在去年遭最高法院撤銷，發回台中高分院更一審，今天辯論終結，公訴檢察官鄧巧羚說，昨晚她輾轉反側，難以入睡，理由是看到李犯下槍殺多人的犯罪事證，鐵證如山，但卻感嘆「他殺人是如此容易，要判他死刑卻是如此困難」。

更一審由審判長石馨文、陪席法官賴妙雲、受命法官陳宏瑋組成的合議庭審理，連續兩天審理，今天結辯時，公訴檢察官鄧巧羚除了補充李鴻淵在案發後落網時的媒體畫面、譯文，主張該證據可以佐證李的犯後態度，當時李在鏡頭前抬頭挺胸，趾高氣揚的說「我是報仇殺人啦」。

鄧巧羚向合議庭指出，昨晚輾轉反側，徹夜難眠，理由是看到李鴻淵的犯罪事證，發現他殺人是如此容易時，如今已事隔4年，法院卻仍然在是否應該要對李判處死刑，進行審理程序，「殺人容易，判死卻如此困難」。

鄧巧羚說，不過這正也是值得慶幸之處，因為台灣是法治的國家，應該以司法來彰顯正義，也向合議庭主張，更一審委由南投草屯療養院所做的更生教化可能性的鑑定報告，已經由昨日鑑定醫師陳佩琳的證述可知，效期過短，僅有半年至一年，素材嚴重不足，僅有兩次晤談李男，對象也僅限於李男妻兒。

鄧巧羚還說，該報告鑑定方法、依據都沒有明確定義，依證人證述可知，李鴻淵處於羈押的環境之下，做成的鑑定報告容易失真，即便鑑定報告呈現李鴻淵有復歸社會可能性的結果，也不代表李在回到社會後的真實情況，認為應揚棄、推翻該鑑定報告。

她說，從李鴻淵羈押期間，看守所的相關報告可知，李迄今仍不後悔殺害被害人，認為殺人是不得不採取的手段，李行刑式槍決四人，視人命如草芥、法律於無物，判處死刑是符合「罪則相當」，已無下修輕判空間，建請院方彰顯正義理念。

李鴻淵的委任律師則說，李自始自終都認罪，但仍建請院方量處「適當」之刑，人的情緒很複雜，不能以當下的表現去論斷，一個人有後悔或沒有後悔，李應該要為殺人行為付出代價，但不代表需要用死刑來處置，仍然有無期徒刑等其他手段來替代，且檢方揚棄鑑定報告，不啻是以「用法律專業否定精神科專業」。

李鴻淵的律師說，李鴻淵有沒有後悔，需要用一生的時間去觀察，希望法官不要剝奪此一過程。

康建生技槍殺4死案凶手李鴻淵。(本報資料照片)