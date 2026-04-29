法官要被告向檢察官報到「這才具嚇阻力」 檢察界傻眼：是在報復嗎？

高雄李姓女子涉嫌攻擊超商女店員，被依傷害罪嫌起訴，李女涉案後被羈押1個多月，移審法院後聲請交保獲准，檢方不服二度抗告都成功，但法官前天卻裁定要李女定期向張姓檢察官報到，裁定書今天公開，理由直接指「檢察官具有維護社會法治的象徵意義，定期向檢察官報到可生嚇阻作用」，再度讓檢察界傻眼。

2月6日下午2時30分許，李姓婦人到高雄市新興區中山一路某超商，他她到櫃檯結帳，疑似酒後情緒不佳，與潘姓女店員（28歲）起口角，竟拿酒瓶涉嫌砸破潘女頭部，當場血流滿面。

警方到場時立即制伏李婦，將潘姓女店員送醫，潘女意識清楚，暫無生命危險。據悉，李婦是街友，警方依殺人未遂罪嫌查辦李婦。

檢方認為，李婦僅持酒瓶揮擊1次，也未持破碎酒瓶切割頸部等要害，難認有殺人動機，3月5日偵結後依傷害等罪嫌起訴；李女涉案後被押，起訴後移審高雄地院，聲請交保獲法官裁准。

但檢方認為李女曾經多次通緝，無手機可以聯絡，有再犯、逃亡之虞提起抗告，經撤銷後法官仍裁定交保，檢方再提抗告成功，但法官認為她無羈押必要，維持交保裁定外，還命李女自5月起每周三找張姓公訴檢察官報到。

今該篇裁定上網公開，法官裁定理由寫「檢察官作為代表國家追訴犯罪重要角色，具有維護社會法治的象徵意義，如以限制住居，並定期向檢察官報到之方式，應可有效對被告生成嚇阻作用，對其形成相當程度之心理拘束力」。

檢察界看完裁定後炸鍋，認為過去裁定都對機關不對人，例如到法警室或派出所報到，這次裁定直接要被告找公訴檢察官，除非讓李女換證上樓，不然就是檢察官得下樓「碰面」，報到程序才算完成，未來若檢察官開庭或開會，都得抽空協助李女完成報到才行。

法官的裁定在社群平台引起熱議，讓不少司法界、律師界討論，有司法官直言這篇裁定帶有「情緒性」，打破院檢之間的默契、「把檢察官當觀護人」、「前衛性裁定」，「一審就是法院的人，不押人也應命被告到法院法警室報到，丟給檢察官不是在報復嗎？」

不過也有律師解讀，因傷害罪刑度不高，且此案已經辯論終結，預計5月8日宣判，法官可能是考量李女已被羈押超過1個月，若續押期超過最後判決刑度，恐有刑事補償問題，法官才不願押人。

雄檢表示，李女行為顯示其可能具備高度不穩定性與一定之公共安全風險，上開裁定就法律依據、執行可行性及風險控管效果，未完整評估，可能導致被害人及社會再發生危害，檢察官將立即依法提起抗告。

陳姓法官裁定要李姓女子每周三到地檢署找公訴檢察官報到，理由直接指「檢察官具有維護社會法治的象徵意義，定期向檢察官報到可生嚇阻作用」。取自司法院網站