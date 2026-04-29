獨／槍殺4人判死李鴻淵下跪痛哭道歉 法官：家屬沒來、你可以起來了

南投縣男子李鴻淵在4年前持3把手槍闖入康建生技公司，槍擊負責人賴敏男、胞弟、女兒等5人，釀四死慘劇，一、二審都判處李3個死刑，最高法院以此案鑑定未做更生教化可能性，發回更一審，今天辯結，李情緒崩潰，當庭痛哭下跪，向被害人委任的律師道歉，直說「知道殺人是不對的，下輩子再做牛做馬」，但被害人的律師說，案發後被害人家屬提及此案時，身體發抖、痛哭，飽受身心折磨，迄今不敢出庭，請法官判處死刑。

台中高分院昨天、今天接連審理李鴻淵康建槍擊四死案，昨天傳喚執行更生教化可能性鑑定報告的醫師陳佩琳作證，今天則由檢、辯雙方，針對李鴻淵是否應當量處死刑，進行辯論。

李鴻淵在審理結尾，被審判長石馨文問到，有無最後補充與陳述時，李突然情緒激動，不顧法警制止，當庭向被害人家屬委任的兩名律師下跪，痛哭失聲。

李鴻淵哭著在法庭說，「我知道錯了，我知道不能殺人，我不知道現在要說什麼，希望律師替我向被害人家屬道歉，不管法官判什麼，我都接受，下輩子再替被害人家屬做牛做馬」。

不過審判長提醒李鴻淵，「被害人家屬沒有來，你可以坐起來了」，又問「你是什麼時候知道殺人是錯的」。

李鴻淵被審判長一問，一時語塞，審判長反覆詢問時，李才說「耳朵不好，聽不清問題」、「是案發後才知道殺人是錯的」，隨後即被法警帶離法院，還押看守所。

被害人家屬的律師說，案發後跟被害人家屬接觸，被害人家屬一聽到要出庭，就嚇得渾身發抖、情緒失控落淚，雖然已事隔多年，迄今仍活在當時槍擊命案的恐怖陰影當中，從來不願意出庭，不願再看到李鴻淵，建請法院對李量處死刑。

檢察官鄧巧羚說，此案在更一審所做的鑑定報告，已經昨日證人陳佩琳證述，效期僅有半年至一年，且結論過於樂觀，鑑定的結果，也不等同於李未來復歸社會後的狀況，不具有參考價值，應該揚棄、推翻該鑑定報告，也說李鴻淵所犯之罪，在審理期間已可證，行刑式槍決四人，視人命如草芥、法律於無物，判處死刑是符合罪則相當，已無下修輕判空間，建請院方彰顯正義理念。

南投縣男子李鴻淵闖入康建生技公司，槍殺5人，造成4死1重傷，李鴻淵在一、二審都被判處死刑，最高法院發回更一審。圖／本報資料照片