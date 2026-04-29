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冤案30年獲清白！蘇耀輝逃亡遇獨子溺斃 心痛「無法出面送他多悲哀」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，法院認為蘇當時做的測謊流程有瑕疵、判讀圖譜錯誤，裁准開啟再審，台灣高等法院今判決蘇無罪，可上訴。

蘇耀輝聆聽完判決之後語帶哽咽地表示，謝謝大家，這個案子從1997年到現在，剛好30年了，人生有多少個30年可以活，2005年最高法院駁回他的上訴，他是冤枉的，「我選擇司法不服從，不進去關」，在逃亡期間到處申冤，沒有有一個單位沒有申冤過。

他說，他逃亡期間沒有辦法工作，老婆出去工作維持家計，做到現在快70歲了還在工作，最讓他心痛的一件事是2013年6月4號唯一的兒子國中畢業當天去三重忠孝碼頭烤肉，被朋友推下淡水河身亡，當時他在逃亡沒有辦法出面送他，「我冤案加喪子之痛，真的有多麼悲哀」。

蘇耀輝說，最後他陳情監察院陳師孟委員幫忙立案調查，後來他辭職轉交給監委高涌誠，高介紹他找平冤協會，謝謝平冤夥伴們大家努力，還有律師團，才有無罪判決、還他清白的這一天。

蘇的妻子指出，30年很漫長，「漫長到連呼吸都會痛」，今天得到無罪結果，很感謝平冤協會、辯護人，她也希望政府可以聽到她的心聲，可以國家賠償她這些年來的精神痛苦。

蘇耀輝律師、平冤協會常務監事葉建廷，將近30年的辛苦，終於今天獲得清白，可以抬頭挺胸、正大光明地走出去，此案具有重要指標意義，終於再次建立指認、測謊的正當法律程序還有防錯機制，不要再有像蘇一樣的冤案。

蘇耀輝律師簡銘昱表示，很高興蘇耀輝夫婦多年的堅持，獲得無罪成果，但之前遭受2次駁回，感謝平冤協會提起抗告才有如今美好的結果，恭喜蘇耀輝從今以後是清白人的身分，可以吃好睡好，把妻子照顧好。

蘇耀輝律師洪維德指出，審判長宣判講了一句話「蘇耀輝被司法折磨很久」，能在法庭上聽到法官如此說，他感到非常欣慰，本案對司法而言很有意義，也期盼檢察官不要再上訴，別再讓蘇受折磨。

男子蘇耀輝（右）被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪，蘇妻（左）陪同到庭聽判。記者林孟潔／攝影
男子蘇耀輝（右）被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪，蘇妻（左）陪同到庭聽判。記者林孟潔／攝影

蘇耀輝（右二）被控殺人未遂終獲清白，與妻子（右三）、律師葉建廷（右一）、簡銘昱（左一）、洪維德（左二）拿菊花餅合影。記者林孟潔／攝影
蘇耀輝（右二）被控殺人未遂終獲清白，與妻子（右三）、律師葉建廷（右一）、簡銘昱（左一）、洪維德（左二）拿菊花餅合影。記者林孟潔／攝影

蘇耀輝（右二）被控殺人未遂終獲清白，與妻子（右三）、律師葉建廷（右一）、簡銘昱（左一）、洪維德（左二）合影。記者林孟潔／攝影
蘇耀輝（右二）被控殺人未遂終獲清白，與妻子（右三）、律師葉建廷（右一）、簡銘昱（左一）、洪維德（左二）合影。記者林孟潔／攝影

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審獲准，台灣高等法院再審今判決蘇無罪。記者林孟潔／攝影
男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審獲准，台灣高等法院再審今判決蘇無罪。記者林孟潔／攝影

男子蘇耀輝（右二）被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪。記者林孟潔／攝影
男子蘇耀輝（右二）被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪。記者林孟潔／攝影

男子蘇耀輝被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪，平冤協會常務監事葉建廷送花致意。記者林孟潔／攝影
男子蘇耀輝被控砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審今判決蘇無罪，平冤協會常務監事葉建廷送花致意。記者林孟潔／攝影

台灣高等法院 最高法院

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