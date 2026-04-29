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中壢警追攔噪音機車男 無照、闖紅燈違規多至少罰30萬
桃園市中壢警分局表示，針對夜間噪音熱點加強取締，日前執行「靜桃」專案查獲一男子疑似騎改裝噪音機車，後座載女性友人拒檢亂竄，警網攔截圍捕最終強勢截獲壓制。
警方表示，這名男子除無照駕駛，還涉及改裝排氣管衍生高分貝噪音，及違反交通法規未禮讓行人、連續闖紅燈、蛇行危險駕車、拒檢逃逸等，都當場舉發駕駛人及車主，合計罰款約30萬元罰鍰機車移置保管。
警方說明，駕駛人如10年內第1次無照駕駛，吊扣牌照3個月，第2次違規吊扣6個月，第3次12個月，另需自費參加監理機關道路交通安全講習3小時課程。另該車噪音標準84分貝，檢測噪音98分貝，噪音超標由環保局裁罰3600元，並通知車主限期檢驗改善。
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