中壢警追攔噪音機車男 無照、闖紅燈違規多至少罰30萬

苗栗陳姓男子不滿被警方攔查，騎機車撞員警遭判刑，出監後心懷怨懟，今年3月6日在女網友的社群短影音下方留言，「我3／8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報4小時逮獲陳男，台北

2026-04-29 11:48