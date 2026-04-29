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短影音留言台北燈節潑硫酸殺人 男4小時落網恐嚇公眾罪起訴
苗栗陳姓男子不滿被警方攔查，騎機車撞員警遭判刑，出監後心懷怨懟，今年3月6日在女網友的社群短影音下方留言，「我3／8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報4小時逮獲陳男，台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴。
起訴指出，陳男2024年8月因機車後車燈損壞未亮，遭警方攔停，陳男騎機車衝撞員警，苗栗地方法院判刑6月確定，陳男入監服刑，2025年3月間出獄後心懷怨懟，明知1219無差別攻擊事件造成多人死傷，涉嫌在今年3月6日晚上5時許在女網友短影音留言區留言「我3／8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝你忌日快樂」。
女網友截圖留言報警，台北市刑大4小時在苗栗逮獲陳男到案，依法送辦後羈押獲准。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴。
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