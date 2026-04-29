虛設25家空殼公司申請第三方支付 隱匿賭資洗錢54億中檢聲押9人

台中市陳姓男子組成「富○昌支付」洗錢水房集團，虛設25家空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號，或繳費代碼服務，再將虛擬帳號、繳費代碼提供給非法博弈娛樂城，用於賭客入金，再將賭資偽裝成「GASH」、「My Card」，另以「酒款」名義提領現金，洗錢54億元，檢警今年2波搜索，帶回陳男等27人，9人遭檢方依組織等罪，聲押獲准。

全案是由金管會的「可疑帳戶預警中心」通報後，金○抗、金○昌等9家公司疑似涉及洗錢交易，經台高檢署發交台中地檢署偵辦，中檢交由檢察官張凱傑，指揮調查局中機站、彰化、南投縣調處、台中市第二警分局、保安警察大隊、保四總隊等單位共辦。

專案小組調查，陳姓男子出資成立「富○昌支付」，從2023年起，陸續尋找大量成立25家人頭公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號，或繳費代碼服務，再將所取得之支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用，另將賭客入金的賭資偽裝販售「GASH」、「My Card」等商品所得。

另以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向，初估洗錢金額達54億9200萬餘元。

專案小組在今年2月3日、4月16日搜索23處，約談、拘提27人次，警示凍結金融帳戶128個，查扣現金97萬2700元、泰達幣USDT2184顆。

檢察官另就警示凍結金融帳戶內餘額2496萬3724元，向台中地院聲請扣押裁定獲准，總計查扣不法資金達2593萬6424元，有效防止犯罪所得流竄、移轉。

全案經檢察官訊問後，認陳姓男子等9人涉犯組織等罪，有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅據之虞，依法向台中地院聲請羈押禁見獲准，其餘15位人頭公司負責人、車手，各以4萬元至20萬元不等交保。

台中地檢署表示，全國各金融機構已陸續與台高檢署，或各地方檢察署簽定打詐合作意向書，透過可疑帳戶預警中心機制，即時通報重大異常金流，並由檢察機關指揮司法警察迅速溯源偵辦，此案為公私協力、共同打擊博弈及詐欺犯罪不法金流之具體成果。

台中市陳姓男子等人成立「富○昌支付」涉替博弈網站洗錢54億元，檢警今年兩波搜索，帶回27人，其中陳等9人遭收押。圖／台中地檢署提供

台中市陳姓男子等人成立「富○昌支付」涉替博弈網站洗錢54億元，檢警今年兩波搜索，帶回27人，其中陳等9人遭收押。圖／台中地檢署提供

台中市陳姓男子等人成立「富○昌支付」涉替博弈網站洗錢54億元，檢警今年兩波搜索，帶回27人，其中陳等9人遭收押。圖／台中地檢署提供

台中市陳姓男子等人成立「富○昌支付」涉替博弈網站洗錢54億元，檢警今年兩波搜索，帶回27人，其中陳等9人遭收押。圖／台中地檢署提供