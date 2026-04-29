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台南經發局前科員收賄6萬元 法官認他主動索賄判刑3年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南經濟發展局張姓前科員辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收，邱姓女廠商為求履約請款順利，將現金10萬元交給李姓男子，經李把6萬元分給張，自己則分得4萬元，張、李自白且繳回犯罪所得，台南地院上午宣判，認張犯對於職務上行為收受賄賂罪判3年半，褫奪公權4年。

此外，李男則判2年，褫奪公權4年，緩刑5年，應繳交公庫15萬元，另邱女則判4月，褫奪公權2年，緩刑3年。

合議庭指出，張等人犯罪行為，事證明確，張雖自白，但證據顯示，他不是被動，而是主動、間接索賄 ，因自白且繳回6萬犯罪所得，依法一次減刑，因而判刑3年半。

至於李部分，不具公務員身分，自白且繳回犯罪所得4萬元，金額未達5萬元，二次減刑後判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，應繳交公庫15萬元。邱女則是被動索賄，自白後一次減刑，判刑4月，緩刑3年。

檢方起訴，張自2018年12月至去年3月間為經發局科員，負責辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收；李姓男子為商行負責人；邱女則是該案履約廠商公司負責人。

邱女為求後續履約請款順利，自公司銀行帳戶提領現金20萬元，於2020年7月間將其中10萬元交付李，作為請託張協助履約請款對價，李立即當日傍晚相約張碰面，並告知「這是我跟邱女要來的」、「希望可以給邱小姐方便」。2人收受並朋分邱女交付10萬元，張分得6萬元，李則分得4萬元。

台南地院合議庭審理，張、李及邱女均認罪，且張、李2人於偵查中均繳回犯罪所得，均請求法官減輕其刑，給予緩刑宣告。

張當庭向法官求情，稱這2年遭詐騙1千多萬，且父親失智需要他照顧，希望法官給予減輕罪刑及自新機會，可以工作，照顧家人及小孩。李則說，自己犯罪、自己承擔。

台南地院今上午宣判，認張男犯對於職務上行為收受賄賂罪判3年半，褫奪公權4年。圖／本報資料照片
台南地院今上午宣判，認張男犯對於職務上行為收受賄賂罪判3年半，褫奪公權4年。圖／本報資料照片

收賄 台南

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