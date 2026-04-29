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中檢破第三方支付洗錢水房 空殼公司助博弈羈押9人

中央社／ 台中29日電

中檢接獲情資指，有洗錢水房集團向第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼，供非法博弈娛樂城入金及洗錢，日前指揮警調逮捕陳男等25人依洗錢等罪偵辦，其中9人收押禁見。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，台灣高等檢察署，推行「可疑帳戶預警中心」機制，依金融機構提供重大詐欺、洗錢情資，結合調查局洗錢防制處異常交易分析報告，由專責小組進行分析研判後，交由地方檢察署指揮司法警察溯源偵辦。

中檢日前接獲可疑帳戶預警中心通報指，有洗錢水房集團虛設25家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得的支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。

洗錢集團另以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。

經檢方指揮調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站與台中市警察局第二分局及保安警察第四總隊共同成立專案小組調查，於今年2及4月間，發動兩波搜索行動，共搜索涉案集團23處相關處所。

全案帶回集團幹部及成員陳男等25人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法賭博、洗錢防制法等罪偵辦，警示凍結金融帳戶128個，並查扣現金新台幣97萬2700元、泰達幣2184顆，檢察官就警示凍結金融帳戶內餘額計2496萬餘元，向台灣台中地院聲請扣押裁定獲准。

其中，集團核心成員及重要幹部陳男等9人，經檢察官複訊後，認定有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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