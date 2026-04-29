掛羊頭賣狗肉！金門桌遊館暗藏賭場 檢方祭第三方警政全面封殺

金門縣近年棋牌社、桌遊館快速擴張，部分業者打著「休閒活動場館」名義營業，實際卻暗中經營「妞妞」、「百家樂」、「三公」及麻將等職業賭場，引發地方對治安與青少年接觸賭博環境的憂慮。福建金門地方檢察署昨日下午召開「精進查緝金門地區違法涉賭場所會議」，由檢察長趙燕利主持，邀集警、調、稅務及縣府多個局處首長共同研商對策，宣示將透過跨機關合作，全面壓制違法涉賭場所。

此次會議由趙燕利主持，會中邀請福建省調查處馬忠亮處長、金門縣警察局長黃壬聰、金城分局長周宏璘、金湖分局長黃智銘、金門縣政府產業發展處長李銘培、城鄉發展處長黃儒新、政風處長王育俞等人，共同針對上周檢警破獲2間不肖業者以「桌遊館」作為掩護從事賭博營利行為之查緝進行意見交流。

會中由金門縣警察局針對「如何提升行政管制稽查及刑事偵查效能，防止業者利用法令漏洞從事賭博行為」進行專案簡報，並就現行法令與實務執行困境提出具體建議。與會單位包括福建省調查處、金門縣警察局、金城及金湖分局、金門縣稅務局、縣府產業發展處、城鄉發展處、政風處、消防局，以及財政部北區國稅局金門稽徵所等。

趙燕利表示，針對這類「掛羊頭賣狗肉」的灰色產業鏈，應導入「第三方警政」策略，透過刑事偵查結合行政稽查，建立跨機關橫向聯繫與聯合稽查機制，從源頭壓縮違法業者的生存空間。

他指出，除檢警調持續強化查緝外，也將透過行政裁罰提高違規成本，包括由稅務機關加強稅務查核、產發與城鄉單位落實營業及場地管理，並由政風系統掌握廉政風險；若發現可疑金流或幕後操盤情資，將由調查單位深入追查資金來源及實際經營者，防堵不法勢力持續滲透。

金門地檢署強調，違法涉賭場所已引發民怨，相關問題不容輕忽，檢警調將持續嚴查嚴辦，也將作為各行政機關執法的堅強後盾，絕不容許不肖業者藉「桌遊館」之名，破壞金門長年維持的純樸民風。

福建金門地方檢察署昨日下午召開「精進查緝金門地區違法涉賭場所會議」，由檢察長趙燕利主持，邀集警、調、稅務及縣府多個局處首長共同研商對策。圖／金門地檢署提供