蘇耀輝涉殺人未遂判8年定讞 高院再審改判無罪

男子蘇耀輝涉嫌犯下86年間土城砍殺夫婦未遂案，判刑8年定讞。高等法院認定此案測謊鑑定及圖譜判讀有重大瑕疵，裁定開始再審。高院今天判決無罪，蘇耀輝聆判後說，感謝律師。

蘇耀輝聆判後情緒激動哽咽表示，這件案子從民國86年到現在快30年了，「我是冤枉的」，被最高法院判刑定讞，他不服而展開逃亡，逃亡期間曾到處伸冤沒人幫他。他感謝冤平協會（台灣冤獄平反協會）及律師團的幫助，才有今天獲判無罪結果，還他清白。

根據台灣高等法院新聞稿，蘇耀輝涉嫌於86年11月27日上午7時許，頭戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳的成年男子各持1把小型開山刀，共同於新北市土城區青雲路民宅砍殺詹姓男子及其潘姓妻子。

詹姓夫婦告訴警方，曾檢舉拆除違建住戶而訴訟，並描述歹徒面貌的特徵與身材等情形。警方旋即提供包括蘇耀輝在內的多張照片，詹姓夫婦明確指認出行凶歹徒之一即是蘇耀輝。

蘇耀輝最終被依殺人未遂罪，判處8年徒刑定讞。蘇耀輝不服判決結果聲請再審，高院去年10月15日發布新聞稿表示，原定讞判決主要證據只有詹姓夫婦證詞與指認，且當時員警對2人所進行的指認程序，具有強烈誘導性。

此外，高院參酌前調查官證詞，認定當年對蘇耀輝測謊圖譜的判讀結果明顯有錯誤，為避免可能的冤抑，因此裁定開始再審。檢方不服提抗告，最高法院今年1月間駁回確定，全案由高院開始再審程序，並於今天宣判。