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法官拒押人要被告去找檢察官報到 「對機關不對人」默契被打破

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄60歲酒後大鬧超商，還持酒瓶砸到女員工頭破血流，李女被逮後由法院裁定羈押，今年3月起訴後移審高雄地院，法院准他交保，檢方不服提抗告兩次都成功，但法官昨天卻裁定要李女每周三下午2點半，向雄檢張姓公訴檢察官報到，裁定打破「對機關不對人」的默契，讓檢察界傻眼。

法界批評，刑事訴訟法雖載明法院許可停止羈押時，得命被告定期向法院、檢察官或指定機關報到，雖裁定合乎規定，但實務仍以機關為主，例如向法院法警室、地檢署法警室等，一來至少有彈性，不會要求被告直接向公訴檢察官報到。

一名司法官說，檢方、院方在法庭區以外都有門禁，若有辦案單位要拜訪檢察官，也需要換證才能進入管制區，公訴檢察官辦公室都在管制區內，除非讓李女換證上樓，不然就是檢察官得下樓「碰面」，報到程序才算完成。

他說，這類裁定直接指名當事人，一來每周三下午2點半，承辦檢察官都得在場，也無法休假，恐怕未來檢察官有會議需要出席或是正要出庭，也需要抽空完成報到，不然就無法履行法官所下的裁定，是否有轉圜餘地，就看檢方抗告有沒有機會成功。

2月6日下午2時30分許，李姓婦人到高雄市新興區中山一路某超商，他她到櫃檯結帳，疑似酒後情緒不佳，與潘姓女店員（28歲）起口角，竟拿酒瓶涉嫌砸破潘女頭部，當場血流滿面。

警方到場時立即制伏李婦，將潘姓女店員送醫，潘女意識清楚，暫無生命危險。據悉，李婦是街友，警方依殺人未遂罪嫌查辦李婦。檢方認為，李婦僅持酒瓶揮擊1次，也未持破碎酒瓶切割頸部等要害，難認有殺人動機，偵結後依傷害等罪嫌起訴。

李女涉案後收押，案件移審法院後，檢方認為李女曾經多次通緝，且獨自居住，沒有工作，也跟家人朋友沒有密切聯繫，社會上牽絆性薄弱，且經濟能力差無法負擔行動電話費用，更無法提供現正使用的手機聯絡電話，認定有逃亡之虞，建請法院羈押。

但承審的陳姓法官審理後，認為李女無羈押必要裁定交保，張姓公訴檢察官不服抗告成功，發回後同一法官再裁定交保，檢方二度抗告成功，發回地院後陳姓法官還是不同意押人。昨天並於裁定書上，要李女自5月1日起，定期於每周三（國定假日除外）下午2點半向高雄地檢署找張姓檢察官報到，裁定一出引起檢察官抨擊「法官玩過頭了」。

高雄市 司法官 高雄

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