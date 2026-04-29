占用台鐵多房型宿舍近10年 台鐵產業工會告發勞工董事吳長智貪汙

台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智遭媒體爆料，藉工會職務之便詐領「乘務加給」近80萬元，且單身申請台鐵多房型宿舍長將近10年，台鐵產業工會今至台北地檢署高發吳長智涉違反貪汙治罪條例等罪嫌，也強調工會拒成「小金庫」，希望檢調也追查吳長智有無堅守自盜。

台鐵產業工會指出，依據「國營臺灣鐵路股份有限公司房舍使用管理要點」如員工要房舍，必須是已婚有配偶或子女同住，且戶籍地離服務單位通勤距離達100公里以上，且距離內無自有住宅。

對於吳長智長期違法占用員工宿舍，房舍管理單位花蓮工務段承辦人、主管等人長期放水瀆職案，日前在台鐵内部調查，吳長智尚無有濫用職權申請宿舍或偽造文書、圖利等具體不法情事，但借住多房型宿舍期間取得自有住宅，致與宿舍管理規定所訂資格不符一節經查屬實。

台鐵產業工會常務理事王傑表示，台鐵調查吳長智違法占用屬實，也違反規定私設車棚，卻宣稱「未有濫用職權申請、未有圖利」令人詫異，台鐵許多員工都離鄉背井工作卻無法申請到宿舍，勞工董事卻可以長期占用不被求償究責，對於其他依規申請員工、沒申請到的員工非常不公平，占用宿舍造成的相關損耗、私設車棚的架設與拆除費用，公司是否求償均不得而知。

台鐵產業工會認為，有交通事業資位人員(公務員)身分的的吳長智涉違反貪汙治罪條例，公司該秉公處理，給予懲處追償占用期間費用，公司若輕放就是縱容特權行徑，今告發此案希望檢調單位基於占用事實展開調查。

台鐵產業工會理事林佳瑾發言表示，每個月台鐵企工有百萬元收入，公開資訊顯示資產將近1億元，吳長智除了是企工推派的勞工董事外，長年擔任工會秘書處會務人員，執行會務是否有假公濟私、挪用公款情形，請企工依法召開監事會查帳，避免1萬5千名會員權益受損；呼籲企工毋枉毋縱，召開臨時代表大會，將吳長智停權至調查結束，此案若查證屬實，應依企工章程以及勞工董事選舉辦法，給予除名及解任。

台鐵產業工會今至台北地檢署告發台鐵企業工會秘書、台鐵公司勞工董事吳長智涉違反貪汙治罪條例等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影

對於吳長智長期違法占用員工宿舍，房舍管理單位花蓮工務段承辦人、主管等人長期放水瀆職案，日前在台鐵内部調查，吳長智尚無有濫用職權申請宿舍或偽造文書、圖利等具體不法情事，但借住多房型宿舍期間取得自有住宅，致與宿舍管理規定所訂資格不符一節經查屬實。記者蕭雅娟／攝影