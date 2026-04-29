逆轉！蘇耀輝被控拿開山刀砍殺夫婦遭判8年定讞 20年後再審終獲無罪

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，他聲請再審，法院認為蘇當時做的測謊流程有瑕疵、判讀圖譜錯誤，裁准開啟再審，台灣高等法院今判決蘇無罪，可上訴。

蘇耀輝被控1997年11月27日上午7時許，頭戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳的成年男子各持1把開山刀，進入新北市土城區青雲路詹姓夫婦住處旁的樓梯轉角處。

蘇耀輝等人趁詹出門搭電梯，持開山刀砍殺詹左前額、左後頸部等處，詹驚叫，引來屋內的詹妻開門查看，並上前拉開蘇，但蘇再持開山刀朝詹妻臉部、頭頂等處接續砍殺6刀。

蘇等人見詹姓夫婦被砍不支倒地後逃逸離去，鄰居事後發覺，趕緊駕車載詹姓夫婦前往醫院急救，才讓兩人撿回一命。警方隔天到醫院詢問案發經過，詹姓夫婦告知曾檢舉拆除違建住戶而訴訟，並描述歹徒面貌的特徵和身材。

警方旋即提供包括蘇耀輝在內的多張可疑照片，供詹姓夫婦指認，夫婦兩人明確指認出歹徒之一是蘇耀輝。蘇耀輝被依殺人未遂罪嫌起訴，一、二審及更一審均判蘇9年徒刑，更二審改判8年徒刑，最高法院2005年駁回上訴而定讞。

蘇耀輝逃亡未到案執行，聲請再審二度被駁回，經最高法院撤銷發回更裁，高院再更二審認為原確定判決主要證據只有詹姓夫婦的指認及測謊，但指認及測謊過程有明顯瑕疵，裁定開啟再審，以實現個案正義。

高院再審引用英國、美國刑事訴訟證據調查等資料，認為蘇案測謊違反正當程序，在沒有安全帽、血衣等生物跡證直接證據，僅有2項最弱的指認、測謊，只能證明詹姓夫婦有被砍殺，不能證明是蘇所為，當時偵辦具強烈誘導性，逆轉改判蘇耀輝無罪。