網紅鳳梨控訴案揭密「新一代女戰神」 馮語婷竟是大叔假扮

網紅吳泓逸「鳳梨」遭網路帳號「馮語婷」控訴「射後不理」案，經檢方調查與嘉義地方法院審理後揭真相，過去被封為「新一代女戰神」的馮語婷，實為高姓男子假扮，而相關私訊則是由吳泓逸前女友「罔腰」非法翻拍提供。「罔腰」及高男都被判犯妨害電腦使用等罪。可上訴。

這起紛爭起於2018年間，吳泓逸前女友「罔腰」江女在嘉義市居所，未經吳泓逸同意，私自輸入密碼解鎖其手機。隨後翻拍吳泓逸與陳姓女友關於避孕藥等內容之私人對話紀錄，並將該電磁紀錄儲存於自己手機內，以此方式無故取得他人通訊隱私。

高男取得上述資料後，於2023年7月28日登入臉書「馮語婷」粉絲專頁，張貼該對話截圖並發文指稱吳泓逸「射後不理」、「墮胎樣樣來」。高男所刊登之文字涉及私德且與公共利益無關，嚴重損害吳泓逸名譽，隨後更以侮辱性稱呼恐嚇陳語喬，威脅要散布其全部資料，使其心生畏懼 。案經吳泓逸及陳女訴請嘉義市警局移送偵辦。

此案審理期間，最具爭議的莫過於「馮語婷」的真實身分。過去曾有律師聲稱見過馮語婷本人並合照，然而隨著法律程序推進，法院認證該帳號背後操作者實為高姓男子。這項發現證實了「馮語婷」實為假帳號，且由男性大叔假扮，引發輿論對於網路身分真實性的高度關注。

嘉義地院審理後，考量被告2名被告均坦承犯行，並衡量其犯罪動機與態度，分別判決，「罔腰」江女犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。高男犯散布文字誹謗罪及恐嚇危害安全罪，應執行拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，宣告緩刑2年，須賠償吳泓逸30萬元。

網紅鳳梨吳泓逸提告「罔腰」、「馮語婷」違反電腦使用等罪，隨著法院審理進而發現證實「馮語婷」實為假帳號，且由男性大叔假扮。圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書

吳泓逸前女友「罔腰」。圖／翻攝「罔腰」臉書

法院認證馮語婷就是個假帳號，網路熱議實際上根本是個大叔。圖／翻攝巴毛律師混酥團臉書