台84拖板車撞工程車釀大火 1施工人員不治 肇事司機和解獲緩刑

莊姓男子1年多前駕駛載運鋼捲的拖板車經台84東西向快速道路學甲段施工路段，煞車閃避不及撞上路旁的工程車，致工程車瞬間起火燃燒，波及2名施工人員，警消到場灌救並將2人送醫，其中1人仍傷重不治，莊與死者家屬達成和解，法官認他犯過失致人於死罪判刑6月，緩刑2年。

檢警調查，莊於2024年5月30日下午1時29分許，駕駛營業貨運曳引車拖掛半拖車，沿台南學甲區台84線快速公路內側車道由西往東行駛，途經東向10公里處施工路段時，發覺同向內側車道前方車輛已減速停駛，而未及煞車閃避，緊急將曳引車向右偏移駛入外側車道施工地點，不慎撞及現場工程車等施工機具。

同時，波及劉姓、徐姓等施工人員，致劉左、右肋骨骨折併血胸、右肩胛股骨折等傷害，另徐頭部鈍性創傷、顱內出血，並於同年6月1日上午11時13分許，傷勢過重引致中樞神經衰竭死亡。

台南地院審酌，莊駕駛營業貨運曳引車拖掛半拖車行駛於快速公路時，本應注意車前狀況、保持安全距離，卻疏未注意撞擊外側車道施工地點，並致徐受波及而最終傷重不治的嚴重結果，不僅造成徐生命再也無可挽回，也使家屬蒙受與親人驟別的巨大傷痛，可見他過失犯行所造成損害重大且無可回復。

且參酌台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書、覆議意見書，認該事故發生，施工單位也具交通維持措施未完善過失，為肇事次因。

台南地院考量，莊坦承犯行，與死者家屬已達成調解，並已給付全部賠償款項完畢，家屬也同意原諒莊，同時請求法官從輕量刑等情。法官認莊犯過失致人於死罪判刑6月，緩刑2年。