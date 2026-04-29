拒押暴力犯法官竟裁定「每周三找檢察官報到」 檢轟：法官玩過頭了

高雄60歲李姓婦人今年2月6日下午酒後大鬧超商，拿酒瓶砸破女店員頭部，李女被逮後聲押獲准，並被依傷害罪起訴，移審法院後法官准她交保，但檢方認為她有再犯疑慮，提抗告成功，法官仍讓李女交保，檢方再提抗告，法官仍不押人，最後一次抗告，陳姓法官直接下裁定，要李女每周三下午2點半直接到檢察官辦公室找張姓公訴檢察官報到。

檢警調查，2月6日下午2時30分許，李姓婦人到高雄市新興區中山一路某超商，他她到櫃檯結帳，疑似酒後情緒不佳，與潘姓女店員（28歲）起口角，竟拿酒瓶涉嫌砸破潘女頭部，當場血流滿面。

警方到場時立即制伏李婦，將潘姓女店員送醫，潘女意識清楚，暫無生命危險。據悉，李婦是街友，警方依殺人未遂罪嫌查辦李婦。

檢方認為，李婦僅持酒瓶揮擊1次，也未持破碎酒瓶切割頸部等要害；且雙方素不相識並無仇隙，僅因應對態度起衝突，難認有殺人動機，全案偵結後依傷害等罪嫌起訴。

李女涉案後收押，案件移審法院後，檢方認為李女曾經多次通緝，且獨自居住，沒有工作，也跟家人朋友沒有密切聯繫，社會上牽絆性薄弱，且經濟能力差無法負擔行動電話費用，更無法提供現正使用的手機聯絡電話，認定有逃亡之虞，建請法院羈押。

但承審的陳姓法官審理後，認為李女無羈押必要裁定交保，張姓公訴檢察官不服抗告成功，發回後同一法官再裁定交保，檢方二度抗告成功，發回地院後陳姓法官還是不同意押人。

昨天並於裁定書上，要李女自5月1日起，定期於每周三（國定假日除外）下午2點半向高雄地檢署找張姓檢察官報到。

由於張姓檢察官辦公室有門禁管制，李女若要找張姓檢察官報到，得先由法警換證才能上樓，換言之，每周三檢察官需下樓與李女完成報到，裁定一出引起檢察官抨擊「法官玩過頭了」。

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