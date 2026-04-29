涉內線交易 力麗集團總裁郭銓慶300萬交保並境管

力麗集團總裁郭銓慶涉及2件內線交易案，涉嫌利用親友證券戶在重大訊息發布前買股套利。北檢昨天搜索20處，並約談郭銓慶等6人到案，訊後諭令郭銓慶300萬元交保並境管。

此外，同案被告力麒建設洪姓前副董事長、宏易創新李姓前總經理各新台幣50萬元交保；郭銓慶的裴姓特助、力麗林姓員工及其沈姓丈夫各30萬元交保。5人均限制出境、出海及住居。至於郭銓慶兒子郭濟綱則以證人身分訊後請回。

檢調調查，力麗集團總裁、力麒建設公司前董事長郭銓慶涉及2件內線交易案件。一件是在民國110年10月27日，力麒建設發布2個重大訊息，將處分2筆土地，預計利益分別為新台幣2億4200萬元、4400萬元，共計2億8600餘萬元，郭銓慶涉嫌於此一利多訊息發布前，透過親友人頭證券戶先買進力麒建設股票套利。

至於另一件，檢調發現，宏易創新國際公司於113年9月20日發布重大訊息，公告公司董事會決議113年私募普通股定價相關事宜，將私募2萬張公司股票，預計募集金額1億5200萬元。郭銓慶疑似因為力麒建設為應募人而提早得知此一重大利多訊息，透過親友人頭證券戶先買進宏易創新國際股票套利。