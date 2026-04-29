粿王「認諾」賠百萬投降！他指避免鹹濕對話曝光 判決內容可能會很乾淨

藝人范姜彥豐日前踢爆前妻「粿粿」江瑋琳和藝人「王子」邱勝翊不倫戀情，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元。粿粿與王子對賠償金全數認諾，向法官請求不公開判決書內容。士林地方法院昨判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，關於被告請求不予公開判決書之聲請，法院表示遮隱當事人姓名後，會公開判決書。

對此，時常評論時事的律師林智群在臉書表示，這個案子有趣的地方在於：兩個被告都認諾，並要求判決不公開。認諾，基本上就是投降，原告要求100萬元，被告同意賠100萬元。

為什麼投降？林智群說，因為希望投降輸一半，賠100萬元事小，重點是「不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面」。之前大家都有看過一些配偶權判決的鹹濕對話，比情色小說還精彩，然後當事人（不管是戴綠帽的，還是情夫小三），都落得社會性死亡的下場。「王子跟粿粿，之所以認諾，要的就是這個」。

林智群表示，對法官而言，既然被告已經全部投降，對於原告主張都沒意見，判決裡面也不需要把原告所提的證據（對話內容）逐一寫在判決理由裡面。所以這個判決內容可能會很乾淨很簡單。