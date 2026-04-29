聽新聞
0:00 / 0:00

影／臉書「天使投資平台」社團涉吸金 瑞恩旅行社負責人30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

瑞恩旅行社負責人林新約被檢舉涉嫌透過臉書「天使投資平台」社團，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資，短短3個月吸金數百萬元，調查局北機站28日搜索約談林新約、經理朱紹謙2人到案，台北地檢署訊後依違反銀行法罪，命林新約30萬、朱紹謙20萬交保、均限制出境出海。

瑞恩旅遊去年推出「半自助小包團」，強調輕鬆就能深度旅日體驗，人數少也能說走就走，鎖定不想跟團、又無暇自行規劃的客群。林男為旅行社負責人，疑透過公開臉書「天使投資平台」PO上3年期的募資計畫，吸引不少人投資。

據調查，林新約的募資計畫，以1個投資單位20萬為基底，保證年息至少12%，第1年3%、第2年4%、第3年5%，保障年息至少12%，期滿3年能取回本金，並提出募資說明書、募資計畫、參與協議書，藉此取信投資人，估計從2025年8月起，3個月內向投資人募得數百萬元。北機站接獲被害人提告，報請檢察官陳昭蓉指揮偵辦。

檢調指出，天使投資平台是開放的臉書社團，該平台並非由林新約等人創設。

恩旅行社負責人林新約涉吸金30萬交保、限制出境出海。記者邱德祥／攝影
恩旅行社負責人林新約涉吸金30萬交保、限制出境出海。記者邱德祥／攝影

恩旅行社經理朱紹謙涉吸金20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
恩旅行社經理朱紹謙涉吸金20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

募資 旅行社 社團

延伸閱讀

北基前董座鍾嘉村官司纏身怕股票斷頭 炒股「割韭菜」套現被起訴

假冒網紅詐騙上億元 主嫌揹6條通躲高雄汽旅落網

內線疑雲 力麗集團總裁郭銓慶遭約談

資安院示警「先養後殺」社群詐騙手法 建議3方向防堵

相關新聞

影／曾行賄吳淑珍助海外洗錢 力麒前董座郭銓慶涉內線交易300萬交保

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，被控藉由力麒建設處分台北市松江路土地案，以及宏易創新國際公司私募股票案，用親友帳戶買股套利，涉及內線交易，台北地檢署指揮調查局兵分20路搜索，約談郭銓慶等6名被告

台中前地政局長公費聚餐 判刑2年

台中市地政局前局長吳存金長期利用局長特別費私下宴請親友，二○二二年台中市長盧秀燕連任，她也找親友聚餐「慶祝」竟報公帳，連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒也以公費支應，不法詐得六萬八千多元；台中地院以吳

影／臉書「天使投資平台」社團涉吸金 瑞恩旅行社負責人30萬交保

瑞恩旅行社負責人林新約被檢舉涉嫌透過臉書「天使投資平台」社團，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資，短短3個月吸金數百萬元，調查局北機站28日搜索約談林新約、經理朱紹謙

北基前董座夥同台東縣前縣長炒股套現逾3億！檢追加起訴9人

高雄三地集團創辦人、上櫃公司北基前董座鍾嘉村去年被控行賄、收取逾三億元工程回扣，接連被橋頭、高雄地檢署起訴。檢方另查出鍾為避免股票「斷頭」，與北基公司高層、台東縣前縣長吳俊立合作炒作北基股票，套現三億

瑞恩旅行社推3年募資計畫非法吸金數百萬 總經理20萬交保

調查局北機站獲報，瑞恩旅行社負責人林新約涉透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資，3個月吸金數百萬元，辦案人員今天搜索約談林新約、總經理朱紹

李鴻淵槍殺4人發回更審 檢：更生教化鑑定效期短不宜做量刑依據

南投縣男子李鴻淵4年前持槍闖入康建生技公司，槍殺負責人賴敏男等人，釀四死悲劇，李一、二審都被判處3個死刑、1個無期徒刑，無期徒刑部分確定，死刑部分發回台中更一審，認為前審未針對李做更生教化可能性與復歸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。