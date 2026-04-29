影／曾行賄吳淑珍助海外洗錢 力麒前董座郭銓慶涉內線交易300萬交保

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，被控藉由力麒建設處分台北市松江路土地案，以及宏易創新國際公司私募股票案，用親友帳戶買股套利，涉及內線交易，台北地檢署指揮調查局兵分20路搜索，約談郭銓慶等6名被告到案，檢察官李堯樺漏夜複訊後，依違反證交法命郭銓慶300萬交保、限制出境出海。

郭銓慶不到20分鐘就拿出300萬辦保，由律師及親友陪同離去，過程未表示任何意見。

同案約談力麗集團子公司董事李靜綺50萬交保、力麒建設時任副董洪能租50萬交保：郭銓慶特助裴慧娟、宏易創新國際總經理林曼麗、林女丈夫沈振家均30萬交保、全都限制出境出海。

檢調同步以證人約談郭銓慶妻子楊瓊茹（力麒建設董事）、兒子郭濟綱（力麒建設現任董事長）、宏易創新國際陳冠瑋，調查重大訊息發布過程。

郭銓慶是民進黨新潮流大金主，前特偵組偵辦扁家洗錢案時，郭銓慶涉及南港展覽館招標弊案遭調查，郭銓慶後來為汙點證人，向檢方坦承透過吳淑珍「特助」蔡銘哲，向時任內政部長余政憲取得評選委員名單，再將新台幣9000萬元賄款，匯入妹妹郭淑珍美國帳戶，再轉匯至吳淑珍海外人頭帳戶，特偵組也因郭銓慶供詞，才能釐清扁家海外洗錢網路。

郭銓慶一審被依賄賂罪判刑3月，原本二審免刑，但最高法院撤銷發回，更一審依洗錢、圖利罪改判7月徒刑；郭銓慶另在國務機要費案中，協助扁嫂吳淑珍隱匿資產洗錢，後來國務機機要費修法，郭銓慶被控的貪汙、洗錢等罪獲判免訴。

據調查，2021年10月27日，力麒建設發布重訊，指將處分台北市松江路162號地下二層、以及162之1號地下二層共二戶土地及建物，利益分別為2億4200萬元、4400萬元，總價金為2.86億元；郭銓慶在重訊公告前，指示裴慧娟用親友帳戶事先買進股票，待消息公告再出脫賺取差。

檢調另查出，2024年9月，宏易創新國際公司發布重訊，指董事會決議私募2萬張股票，預計募集1億5200萬元，當時宏易因做餐飲不堪虧損，因此計畫轉型，但需引入資金，陳冠瑋找上郭銓慶，郭銓慶指示李靜綺為應募人，郭銓慶事前得知重大消息，指示裴慧娟用自己及林曼麗等人帳戶買股，兩案總計不法獲利近300萬元。

力麒建設前董事長郭銓慶涉內線交易遭約談，北檢訊後依違反證交法命其300萬交保、限制出境出海。記者邱德祥／攝影

力麗集團董事李靜綺（右）涉內線交易50萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影

宏易創新國際總經理林曼麗涉內線交易30萬交保、限制出境出海。記者邱德祥/攝影

宏易創新國際總經理林曼麗丈夫沈振家涉內線交易30萬交保、限制出境出海。記者邱德祥/攝影