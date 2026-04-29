台中前地政局長公費聚餐 判刑2年

台中市地政局前局長吳存金長期利用局長特別費私下宴請親友，二○二二年台中市長盧秀燕連任，她也找親友聚餐「慶祝」竟報公帳，連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒也以公費支應，不法詐得六萬八千多元；台中地院以吳身為中市府一級首長卻圖私利，昨依八個貪汙罪判她二年，可上訴。

中院依八個貪汙利用職務機會詐取財物罪，判吳存金一年九月至一年十一月不等，八罪應執行二年、褫奪公權二年，緩刑五年，並交付保護管束、參加法治教育五場，提供二百四十小時勞務。

中院審酌，吳自白坦承、繳回全部犯罪所得，每筆在五萬元以下，均依法減刑，考量她位居台中市政府一級機關首長要職，本應誠實清廉，竟為圖私利，將私人家庭聚餐花費以公款核銷，橫跨數年，考量吳無前科、犯後認罪，經此教訓應知警惕，宣告緩刑。

檢方起訴指出，吳存金擔任地政局局長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費三萬九千七百元，僅限於因公所需的招待饋贈，但她二○一九年十一月二十五日起至二○二四年五月十二日間，多次到餐廳家庭聚餐，卻將「私人餐敘」報公帳，詐得六萬八千六百七十九元公款。

檢方統計，吳女以公務招待便餐、甜點、水果或致贈紅包禮金名義，核銷費用介於一千○三十元至一萬七千六百元，實際卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋；吳也坦承，二○二二年十二月四日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」

檢方指出，吳多次詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用，其衍生的負面社會觀感，強烈戕害人民對公務員信賴。